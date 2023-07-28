Кабмин назначил и. о. министра культуры Ростислава Карандеева: что о нем известно

Кабинет Министров Украины назначил временного исполняющего обязанности министра культуры и информполитики вместо отправленного в отставку Александра Ткаченко. Им стал первый заместитель Ткаченко Ростислав Карандеев.

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Соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 28 июля. Об этом сообщил представитель Кабмина Тарас Мельничук в Telegram-канале.

"Временно возложено на выполнение обязанностей министра культуры и информационной политики Украины на Карандеева Ростислава Владимировича", - написал Мельничук в Telegram-канале.

Напомним, что накануне, 27 июля, Верховная Рада абсолютным большинством голосов поддержала отставку Александра Ткаченко с поста главы Минкультуры. "За" проголосовал 321 народный избранник.

Ростислав Карандеев был первым заместителем Александра Ткаченко. Рассказываем о том, что о нем известно.

Ростислав Владимирович Карандеев родился 22 июня 1972 года в Киеве. Украинский политический деятель, депутат Киевсовета II, III и IV созывов.

С 15 июля 2020 года занимал должность первого заместителя министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. С февраля по июль 2020 был советником Руководителя Офиса Президента Украины.

Карандеева в политических кругах называют "вечным заместителем", поскольку министры в Минкульте менялись, а он оставался в должности советника или заместителя.

Ростислав Карандеев в Минкульте:

Март 2014 - май 2014 - советник министра культуры Украины Евгения Нищука.

21 января 2015 - 29 апреля 2016 - заместитель министра культуры Украины Вячеслава Кириленко.

29 апреля 2016 - 26 февраля 2020 - заместитель министра культуры Украины - руководитель аппарата (министрами были Евгений Нищук и Михаил Кулиняк).

Июль 2020 – советник руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

15 июля 2020 года — первый заместитель министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Образование

Карандеев имеет три высших образования: по специализации "физика твердого тела", "правоведение" и "менеджмент социокультурной деятельности".

1993 - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (по специальности "Физика твердого тела").

2002 - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (по специальности "Правоведение").

2007 – докторантура Межрегиональной академии управления персоналом (доктор философии в области экономики).

2019 – магистратура Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств (менеджмент социокультурной деятельности).

Политическая карьера

Политическая карьера Ростислава Карандеева началась в 1996 году и была связана с органами местного самоуправления. Он занял должность главного специалиста информационно-аналитического отдела в Киевской городской государственной администрации, а затем возглавил там прессслужбу (с главой КГГА Александром Омельченко). Через два года стал заместителем председателя Харьковской райгосадминистрации Киева, а с 2001-го - заместителем председателя Днепровской райгосадминистрации Киева.

Также был депутатом II, III и IV созывов Киевсовета. А в 1998 году делегирован политическим объединением "Молодая Украина" на должность министра молодежи и спорта Кабмина Юлии Тимошенко.

2001 - глава политической партии "Молодая Украина". Уже через год баллотировался в Верховную Раду в составе блока политических партий "Единство" (в блок принадлежали "Молодая Украина", Политическая партия "Единство Александра Омельченко", Социал-демократический союз, "Украинская партия Справедливости — Союз ветеранов, инвалидов, чернобыльцев, афганцев" "), но не прошел.

Программа "Наши деньги" также сообщала о причастности Ростислава Карандеева к созданию партии "УДАР Виталия Кличко".

Дела семьи, молодежи и спорта

2006–2007 – директор департамента физической культуры Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

2007–2008 – советник Украины по делам семьи, молодежи и спорта по вопросам Евро-2012.

6 февраля 2008 – 14 апреля 2010 – заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Скандалы

С Карандеевым связан ряд скандалов. Его обвиняли в чрезмерной зарплате в полмиллиона, разрушении украинских культурологических изданий и замечали в кругосветных коррупционных скандалах. В январе 2020 года на странице Общества культурного наследия "Заславль" заявили, что Государственный секретарь и глава ликвидационной комиссии Министерства культуры Украины Ростислав Карандаев приторговывает копиями документов от имени ликвидированного министерства. К тому моменту он был ответственным за выполнение приказа об утверждении границ и режимов использования исторических ареалов и зон охраны памятников г. Изяслав Хмельницкой области.

В сентябре 2018 года Карандеев попал в скандал вокруг Национальной музыкальной академии им. Чайковского. Тогда там не смогли провести объективные и адекватные выборы нового председателя. Из-за чего в академии произошел конфликт. Временно исполняющим обязанности ректора предложили быть Максиму Тимошенко, которого за два месяца уволили, чем активно возмутили студентов и часть коллектива. Тогда Максим Тимошенко предполагал, что к его незаконному увольнению мог иметь отношение один из киевских застройщиков Александр Сусленский.

Активисты обратили внимание, что государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев ездит на автомобиле Сусленского.

Нищук пытался загладить ситуацию и даже объявил о служебном расследовании.

В 2019 году Карандеева также обвинили в использовании служебного положения, когда он подписал документ о присвоении звания "Заслуженного артиста Украины" Елене Горшуновой, с которой его неоднократно видели вместе. В конце 2020 года в Довженко-Центр приезжал первый заместитель Ткаченко – Ростислав Карандеев. Он осмотрел используемые Центром помещения, фонды и локации и высказал мнение, что "это - многовато", а хранить пленку вообще нецелесообразно: стоит все зацифровать, а помещение Центра использовать как-то иначе.

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Причиной увольнения министра Александра Ткаченко стал разгоревшийся скандал из-за многомиллионного финансирования государством киноиндустрии, которое украинцы считают нецелесообразным в условиях борьбы с полномасштабным вторжением России. Также Ткаченко критиковали за решение потратить во время войны более 500 миллионов гривен на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа.

21 июля министр сообщил, что подал в отставку из-за "волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны". Президент Владимир Зеленский со своей стороны уже поручил правительству рассмотреть его замену.

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