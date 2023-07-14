За 48 часов до саммита в коммюнике не было упоминания о приглашении Украины: Дмитрий Кулеба рассказал, как удалось изменить позицию партнеров

За двое суток до начала саммита НАТО в Вильнюсе в тексте официального коммюнике не было упоминания о приглашении для Украины. Однако украинским дипломатам удалось изменить ситуацию.

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В первую очередь, представители украинского дипломатического корпуса вели переговоры с США и Германией. Подробности рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

По словам главы МИД, за 48 часов до старта Вильнюсского саммита НАТО в тексте официального коммюнике не было ни одного упоминания о приглашении для Украины.

"Мы очень разные аргументы приводили. И дискуссии длились месяцами, я вам хочу сказать, что по состоянию на воскресенье, то есть за 48 часов до начала саммита в тексте коммюнике вообще не должно быть ни одного упоминания приглашения для Украины", – отметил Кулеба.

В первую очередь, добавил он, убеждать дипломаты взялись США и Германию. И усилия принесли свои плоды.

"За 48 часов благодаря очень интенсивному и прагматичному аргументированному общению с партнерами, прежде всего с США и Германией, нам удалось их "подвинуть". И они согласились, что слово "приглашение" может или должно быть в тексте. Но в конце концов там оно появилось в той формулировке, которую мы видим", – рассказал министр.

Напомним, 11-12 июля в столице Литвы Вильнюсе проходил саммит Североатлантического альянса. По его итогам, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация "возвращается домой с хорошим результатом".

По словам Зеленского, в Вильнюсе впервые за время независимости был заложен фундамент безопасности для Украины на пути в Альянс. Так он оценил гарантии безопасности, предоставленные нашему государству странами "Группы семи".

Кроме того, во время саммита Украина добилась "хорошего усиления оружием". Партнеры пообещали передать нашему государству дополнительные системы ПВО, ракеты, бронетехнику и артиллерию.