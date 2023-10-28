Блог | Юрий Бойко проводит антигосударственную деятельность, защищая таксиста в языковом скандале
Юрий Бойко в День украинского языка решил унизить украинок, которых таксист-нахал выбросил из автомобиля из-за желании общаться на украинском и исполнять закон. Вроде бы защищая водителя, он призвал игнорировать украинское законодательство.
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Це цинічна антидержавна діяльність.
Ми зробили помилку, коли не люстрували ключових поплічників Януковича і дозволили їм балотуватися у Раду. Наша чергова помилка у тому, що вони досі там сидять і займаються антидержавною і антиукраїнською діяльністю.
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