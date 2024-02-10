Юлия Тимошенко призывает разработать мотивационный закон о мобилизации вместо репрессивного

Принятый Верховной Радой в первом чтении новый закон о мобилизации должен быть доработан, в нынешнем виде он носит репрессивный характер и не поможет улучшить ситуацию с обороной государства. Об этом с трибуны парламента заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Нет никаких сомнений в том, что мобилизация нужна - нам нужно защищать свою родную страну. Но... нам внесли репрессивный, антиконституционный закон, который разбалансирует общество и не даст никакой силы фронту", - подчеркнула Тимошенко.

Закон о мобилизации, по ее мнению, должен мотивировать человека защищать свою страну, а не принуждать к этому силой.

"Те военные, которые сегодня мотивированно, профессионально, преданно защищают Украину, должны заменить такие же мотивированные, профессиональные, преданные люди, которые придут и будут способны защищать наше государство, а не случайные люди, которых схватили на улице, которых бросают на передовую почти неподготовленными" ", - подчеркнула она.

Тимошенко считает неправильным введение обязательной выслуги для мобилизованных в 36 месяцев вместо 18-ти, электронных повесток, ограничения прав нарушающих новые нормы и расширения категорий лиц, подлежащих призыву.

Как можно было внести закон, в котором предусмотрены принудительные электронные кабинеты, когда у половины людей нет гаджетов? Как можно было ввести систему насилия от блокирования счетов к тюрьме?…Как можно было снова пересматривать первую, вторую, третью группу инвалидности? Как можно одиноких родителей, матерей бросать на фронт, если второй отец не отказался от ребенка официально? Нельзя сегодня поддерживать такой закон", - подчеркнула она.

Лидер "Батькивщины" предлагает парламенту собрать рабочую группу и разработать "нормальный, мотивационный" закон, который будет прежде всего справедливым, то есть не будет делить общество на тех, кто в белых рубашках будет сидеть в кабинетах, имея броню или отсрочку, и других людей, которых будут призывать силой с нарушением их прав.

"Этот закон общество делит пополам… Он не даст возможности нашим военным, более полутора лет воюющим на фронте, вернуться домой, не освободит немедленно срочников, лишает наших героев, получивших ранения, специальных статусов… Этот закон против военных, именно поэтому, что на передовую не смогут попасть как раз силовики, которым этим законом предоставляют бронь или отсрочку… И, кроме того, этот закон начинает террор против украинцев… Поэтому я настаиваю на том, чтобы была создана специальная рабочая группа из всех фракций… чтобы снять в этом законе после первого чтения все то, что для Украины неприемлемо, привести его в такое состояние, чтобы Украине за него не было стыдно и чтобы он не был калькой из того же закона, который враги приняли на своей территории", - подчеркнула лидер "Батькивщины".