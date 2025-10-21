Помните, как совсем недавно эксперты и политологи вполне серьезно рассуждали о том, дадут ли Нобелевскую премию мира Трампу, Путину и Зеленскому? Теперь успокоились, сосредоточившись только на Трампе, – да и то потому, что тот постоянно говорит о своей девятой или какой там по счету победе в войне. Впрочем, ситуация в Газе, когда стороны то мирятся, то воюют, то снова мирятся, поставила под сомнение утверждение американского президента.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Чи можуть Трампу в 2026 році дати Нобелівську премію миру? В наш час усе можливо. Але чи є Трамп миротворцем за своєю суттю?

Інші його так звані перемоги у війнах розглядати не будемо, залишимо це любителям гострих відчуттів. Зосередимось на російсько-українській війні, яку Трамп намагається зупинити.

Цілком очевидно, що Путін є військовим злочинцем і терористом. Якщо людина, яка зустрічається з військовим злочинцем і терористом, претендує при цьому на лаври миротворця, якому неодмінно мають вручити Нобелівську премію миру, – то світ остаточно божеволіє. Я розумію Орвелла, який у "1984" стверджував устами своїх героїв, що мир – це війна, але Трамп пішов ще далі, адже у нього міністр оборони став міністром війни. Ось тільки орвеллівська трагедія переросла у трампівський фарс, бо ні Путін, ні, тим паче, Сі цього переосмислення грізного відомства не сприйняли.

Трамп справді міг увійти в історію як миротворець, як той, хто не лише зупинив російсько-українську війну, а й сприяв розпаду Росії та знищенню її ядерного потенціалу, що є запорукою розвитку світової демократії. За американською логікою, Трамп мав би продовжити лінію Байдена, надаючи фінансову та воєнну підтримку Україні, а не заморозити її на невизначений термін, розв’язуючи руки російському агресорові. Але особиста неприязнь до Байдена зіграла з ним злий жарт.

Мабуть, це був би найризикованіший крок, який би поставив планету на грань ядерної війни, якби Трамп арештував на Алясці військового злочинця і терориста Путіна. Не вдаюсь у технічні деталі, чи це взагалі би було можливо, але брак політичної волі з боку Трампа все більше й голосніше сурмить про ядерну катастрофу. Прикметно, що Трамп боїться навіть заговорювати про ядерну зброю, а Путін вустами Медвєдєва користується цим і шантажує весь світ подібними заявами. Арешт Путіна Трамп може здійснити і в Будапешті, якщо Зеленський запросить Орбана на каву. Але Путін до Угорщини навряд чи полетить. Нема як ще більше наблизити капітуляцію України. Йому до файки імовірна поразка Орбана на виборах 2026 року. А головне – він боїться. Не міжнародного кримінального суду, а того, що літак з ним зіб’ють.

Якщо Трамп сприяє воєнному злочинцю і терористу, то як він може бути миротворцем і претендентом на Нобелівську премію миру? Агов, Орвелле, підкажи!