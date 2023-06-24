Итак, полуживой Саакашвили спрогнозировал ядерный удар по центру Киева, который произойдёт тогда, когда россия окончательно почувствует, что "обычную" войну вот-вот проиграет.

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О реальности применения путиным ядерного оружия сказал, рассуждая вообще-то на совсем другую тему, и Байден, причём ещё раньше, чем, собственно и вселил в Саакашвили уверенность, после чего тому оставалось лишь назвать объект поражения (и заодно привязать сюда Беларусь).

Одновременно специалисты заботливо рассказывают о том, как себя вести (и стоит ли, например, пить йод) после осуществления взрыва на Запорожской АЭС.

Народ же практически спокоен. Народ привык ко всему, ничего не боится и никого не слушает. Предупреждения девальвировались, под привычные звуки тревоги харьковчане, например, засыпают, больше уже беспокоясь, если их нет: что сломалось и по какой причине?

Такая реакция, кстати, это далеко не самый худший вариант: отсутствие паники всегда тоже очень важно, тем более, что аргумент у её разжигателей один — вы, мол, и перед 24 февраля прошлого года не верили тоже. Ну, кто не верил, кто верил (свою первую статью военного времени я написал ещё вечером 23 февраля), но спать это в любом случае не мешало, хотя взрывы поначалу будили. По крайней мере, всю войну я в Харькове и никуда не дёргался.

Главная надежда на то, что катастрофы не будет, связана, конечно, не с путиным, а с тем, что то ли американцы, то ли китайцы, то ли и те, и другие его уже давно в этом смысле образумили, рассказав все последствия.

Если же непоправимое таки случится, то виновата (вместе, разумеется, с пуйлом) будет, конечно, угадайте кто. И Америка никогда уже после этого не станет Великой. На ней останется вечное пятно. Не защитила. Не дала вовремя F-16, которые могли бы сбить носитель. Не зря Саакашвили вещает, что пуйло будет торопиться именно ДО получения Украиной этих самолётов.

Так или иначе, подтвердить ужасающие/катастрофические последствия для мордора и лично для путина в случае применения пусть даже тактического ядерного оружия (а равно — взрыва АЭС!) американцам бы не мешало, как и НАТО в целом.

Но есть и ещё проблема, пусть и совсем иного уровня. В известной степени можно сказать, что оружием массового поражения является и россия уже сама по себе. Такова уж эта опухоль на теле человечества.

Немного повторюсь и воспроизведу несколько ранее сказанное.

Всё, к чему прикасается московия, превращается в говно. Именно в этом кроется ключевой "секрет" мордора, он прост и уже всем полностью очевиден.

Название страны, язык, даже местное время — оркостан всё это изговнягал. Нам пришлось уйти в самоназвании от слова Русь, хотя оно пошло из Киева, пришлось практически отказаться от одного из наших же украинских наречий, объявленного москвой русским языком, и мы уже даже почти готовы перейти на постоянное зимнее время и летом жить по тем же часам, что и, к примеру, Испания, которая на другом конце Европы будет в летнее время нас догонять, чтобы только не жить нам полгода по тем же часам, что и москва, находящаяся, например, с Харьковом на одной долготе.

Ибо мордор превратил всё, чего он так или иначе коснулся, в нечто гадкое, и нам совершенно не хочется, чтобы у нас с ним было нечто сходное. Мы брезгуем, потому что оттуда всё дышит зловонием. Немытая страна рабов и господ, тупых алкоголичных холопов и изуверствующих извергов не должна с нами иметь ничего общего, а мы — с ней.

Так вот, не много ли украинского мы при этом отдаём оркам? Взять хотя бы писателей. Мы подарили россии Гоголя, Чехова, Булгакова — гениев ничуть не менее украинских, чем российских. И от себя их всех оторвали. Не жалко?

Хотя по сравнению с прочим, что также было великодушно подарено, это уже, может, и не столь важно. Просто вспомнилось в связи с законодательной практикой последнего времени.

Последнего? Неужели именно последнего?

Где ядерный пепел, читателей мало.

Страна паразитов, страна-паразит, присваивающая и уничтожающая всё вокруг, до сих пор не обезврежена Цивилизацией. Не тронута ею — во всех смыслах этого выражения.

Мордор — угроза не только Украине. Мордор — угроза всему живому на Земле. Удар в сердце Киева будет, если случится, ударом по всему человечеству.