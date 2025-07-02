'Я не ваш враг': Порошенко в интервью The Тimes обратился к Зеленскому

Петр Порошенко в интервью британской газете The Тimes обратился к президенту Зеленскому с призывом вернуться к внутреннему единству для сохранения Украины.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

"Я не ваш враг". "Я бок о бок с вами", – сказал он. "Не потому, что у меня нет к вам никаких претензий – это позже, после окончания войны. Но сейчас единство является ключевым фактором нашего успеха", – сказал Порошенко.

Издание также напомнило о том, что после начала полномасштабного вторжения утром 24 февраля 2022 года, когда российские танки с грохотом пересекли украинскую границу, Порошенко и Зеленский договорились о сохранении единства. Через три года этот альянс распался.

В феврале украинские власти ввели санкции против Порошенко. Санкции теперь не позволяют ему путешествовать за границу, а также препятствуют его поддержке украинских военных, которым он пожертвовал 200 миллионов долларов за последние три года. По мнению Порошенко, санкции носят политический характер и являются предупреждением для каждого потенциального кандидата.