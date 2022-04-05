'Я тебе не 'красавица': почему Путин жестко просчитался с Украиной

Президент России Владимир Путин был уверен, что Украина сдастся в случае масштабного вторжения России. Он даже позволил себе фразу в адрес нашей страны: "Нравится – не нравиться, терпи, моя красавица" – которая вызывает ужасную не дипломатическую аналогию с изнасилованием.

Именно это он и попытался сделать – изнасиловать Украину нападением своей армии, которая учинила жестокую расправу над жителями временно захваченных городов. Но мужественное сопротивление ВСУ, добровольцев, народа ответило Путину другой фразой: "Я тебе не "красавица". Британский ученый, писатель Питер Померанцев в колонке для The Economist поделился своим видением главных просчетов Путина относительно нашей страны.

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По словам автора, ранее миру было сложно воспринимать Украину как нечто субъектное. Люди одновременно говорят на двух языках, исторически территория страны была под управлением разных империй. На Западе Украину считали не вполне реальным государством.

Однако сейчас украинцы для мира превратились в нацию-героя. Они своей самоотверженной борьбой с превышающим по силе врагом напомнили Западу, что означает свобода. Стойкость украинских защитников впечатлила весь мир и озадачила Кремль.

Многие годы Путин и его соратники пытались искусственно разделять Украину на просоветский восток и пронационалистический запад, отметил британский писатель. Однако представление об этом расколе было ошибочным… поскольку в Украине существует принцип "живи и давай жить другим".

"Якобы пророссийские города Харьков и Одесса гордятся своим космополитизмом. На Западе явно националистические города, такие как Львов, всегда отзывались эхом какофонии языков и церквей. Украинцы привыкли переключаться между кодами и языками. Их объединяет знание их различий", – заявил Померанцев.

По его мнению, различные национальные мифы украинцев сходятся в одной точке – в казаках. Это были отряды никому не подчиняющихся воинов в украинских степях. Эти традиции сохранились и проявляются сегодня в недоверии ко всякой власти и готовности ее снести, что граждане страны демонстрировали уже не раз.

Путин считал такое мышление фатальной слабостью. Он предполагал, что поддержка украинским обществом власти рухнет сразу после вторжения российской армии.

"Но люди научились полагаться друг на друга. Украинцы гордятся своей стойкостью и хитростью. Они всегда находили способы самоорганизации. Доверие к гражданскому обществу, поместным церквям и ассоциациям малого бизнеса высоко", – отметил писатель.

Померанцев подчеркнул, что в нынешней войне украинцы доказывают, что могут противостоять своему самому заклятому историческому врагу – России. И у них есть ощущение, что они борются не только против нынешнего вторжения, но и против несправедливости, жестокости и унижения со стороны России к Украине за всю историю.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, президент США Джозеф Байден прокомментировал многочисленные свидетельства зверств российских оккупантов в мирных украинских городах вблизи Киева. Он назвал Путина военным преступником и призвал создать трибунал по расследованию преступлений России в Украине.

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