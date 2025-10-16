Зеленский прилетел в Вашингтон и проанонсировал запланированные встречи. Видео

В четверг, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон и рассказал о запланированных встречах. Он встретится с представителями оборонных и энергетических компаний, производителями оружия и президентом США Дональдом Трампом.

Видео дня

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Среди вопросов, которые планируют решить в США, предоставление Украине определенного вооружения.

"Уже в Вашингтоне. Сегодня встречи с представителями оборонных компаний, и это производители сильного оружия, которое точно может усилить нашу защиту. В частности, будем говорить о дополнительных поставках систем ПВО. Также сегодня встреча с представителями американских энергетических компаний", – отметил он.

Глава государства отметил, что сейчас, когда Россия ставит на террор против нашей энергетики и наносит ежедневные удары, украинская власть работает на устойчивость Украины.

Встреча с Трампом 17 октября

Зеленский напомнил, что 17 октября должна состояться запланированная встреча с президентом Трампом, и Украина рассчитывает, что "импульс обуздания террора и войны, который сработал на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской войны против Украины".

"Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о "томагавках". Мир и надежное обеспечение безопасности не должны иметь альтернатив, и важно как можно быстрее защитить жизнь от российских ударов и штурмов. Спасибо всем, кто помогает!" – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне встречи с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, который длился более двух часов. Он верит, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной.

После этого Трамп объявил о намерении провести встречу с Путиным в Будапеште. Целью переговоров станет попытка найти путь к завершению войны между Россией и Украиной.

