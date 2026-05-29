'Я думаю, что это положительный признак': Порошенко прокомментировал встречу с Зеленским

Петр Порошенко рассказал о теме встречи с президентом Зеленским. По его словам, прежде всего речь шла о путях окончания войны.

Об этом Порошенко сказал, отвечая на вопросы журналистов на полях Черноморского форума по безопасности.

"Мир изменился, и мы должны быть готовы к тем изменениям, которые происходят в мире. И цель, главная цель, которая должна быть для проведения форума, по моему мнению, это окончание войны. Мир, к которому стремятся все, весь мир. Мир на условиях Украины, мир без передачи территории или чего-либо. Мир, когда Россия будет ослаблена, демонстрируя отсутствие военных успехов. И через эффективность международных санкций будет принуждена подписать мир", – считает Порошенко.

"Потому, что все обещания, которые Россия давала год назад о своих военных успехах, к счастью, Вооруженные Силы Украины, украинский народ сломали их план. И это дает нам основания для сдержанного оптимизма, в том числе и здесь сегодня", – считает пятый Президент.

На вопрос о встрече двух президентов Порошенко ответил: "во-первых, я был очень удивлен той волной интереса, заинтересованности и надежды, которая вызвала наша с Зеленским встреча. Я думаю, что это положительный признак. Второе, мы договорились не комментировать эту встречу и я держу эти договоренности. Но могу вам подчеркнуть, что я заходил с определенным недоверием и скепсисом относительно искренности желания Зеленского закончить войну. И когда я вышел с этой встречи, скепсиса у меня было гораздо меньше. Значительную часть нашего времени мы посвятили тому, как заканчивать войну и как принести мир. Для меня это было очень позитивно", – сказал Петр Порошенко.