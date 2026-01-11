'Взял бы под стражу': министр обороны Британии сказал, что похитил бы Путина

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что хотел бы похитить российского президента Владимира Путина. По его словам, глава Кремля должен быть привлечен к ответственностиза военные преступления.

Видео дня

Об этом он заявил во время комментария журналисту Kyiv Independent Патрику Йорку. Заявление главы Минобороны Туманного Альбиона прозвучало во время его визита в Киев 9 января, через несколько часов после массированного российского обстрела.

"Я бы взял Путина под стражу. Это человек, которого нужно остановить. Это война, которую нужно остановить. И наша миссия – поддержать Украину в ее борьбе сегодня и помочь в работе над обеспечением мира", – сказал Хили.

Кроме того, министр заявил, что военные преступления президента РФ включают события в Буче и похищения украинских детей. Во время визита в Киев, Хили осмотрел последствия удара по жилой многоэтажке в Дарницком районе столицы, которая, по его словам, "рассказывает вам все, что вам нужно знать о президенте Путине и его решимости не только начать войну против Украины, но и атаковать гражданское население, города, инфраструктуру, от которой люди абсолютно критически зависят посреди зимы".

Обстрел Киева – что известно

Напомним, по состоянию на день пятницы, 9 января, известно, что в столице погибли по меньшей мере четыре человека, 25 пострадали; последствия вражеских ударов зафиксированы в нескольких районах города.

Столицу атаковали волны дронов-камикадзе. Около 03:00 ночи 9 января в Киев уже направлялись крылатые "Калибр"; также противник бил по городу баллистическими ракетами.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка направлялся в Киев поездом именно в то время, когда Россия нанесла комбинированный ночной удар по Украине. Дипломат назвал обстрел циничным "приветствием" на фоне обсуждений мирных инициатив.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!