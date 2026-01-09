'Россия поприветствовала нас ракетными ударами': глава МИД Чехии подтвердил, что ехал в поезде во время ночного обстрела Украины

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка направлялся в Киев поездом именно в то время, когда Россия нанесла комбинированный ночной удар по Украине. Дипломат назвал обстрел циничным "приветствием" на фоне обсуждений мирных инициатив.

Визит главы МИД Чехии стал его второй зарубежной поездкой в должности и имеет символическое значение для двусторонних отношений. Петр Мацинки дал комментарий относительно обстрела в эфире чешского СМИ ČT24.

Министр заявил, что нынешний комбинированный удар России по Украине является "плохим сигналом" и примером эскалационных действий, которые часто сопровождают попытки дипломатического урегулирования конфликтов. По его словам, в таких ситуациях наибольшую цену всегда платят гражданские.

Чехия поддерживает дипломатические усилия, направленные на завершение войны, и стремится лучше понять реальное состояние мирных переговоров. Петра обратил внимание на то, что Украина в последнее время демонстрировала готовность к компромиссам, тогда как со стороны России таких сигналов не наблюдается.

Отдельно министр остановился на вопросах обороны. Он признал, что Чехия имеет серьезный дефицит в сфере противодействия дронам, а украинский боевой опыт в этой области - один из самых ценных в мире. В рамках визита чешская делегация планирует посетить украинские объекты, где производят соответствующие системы, чтобы получить практические знания для усиления безопасности Чешской Республики.

Также Мацинка отметил, что новое правительство Чехии пересматривает приоритеты сотрудничества с Украиной с учетом войны и большого количества украинских граждан, проживающих на территории ЧР. По его словам, интенсивный диалог с Киевом остается необходимым и стратегически важным.

Визит министра стал первой поездкой в Украину, как представителя нового правительства, сформированного с учетом обновленных программных приоритетов и подходов.

