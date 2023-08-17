"Весь мир — театр, а люди в нём — актеры." Эта фраза Шекспира известна всем, но сейчас её стоит продолжить: "Страны — тоже!"…

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Ядерный и прочий путинский шантаж это как раз та самая история. Мы вас, мол, шантажнём, а вы, дескать, сделайте вид, что укакались. Тем более, что многим и репетировать особо не надо: все давно в образе. Почтенный Запад в образе настолько, что уже слегка смердит.

При этом есть актёры врождённые. Им бы звания. Заслуженный артист Французской Республики. Вариант: Федеративной.

— А если кто-то посмеет, то мы…

— Не-не! Никто не посмеет! Уже никто никуда не идёт. Пис-пис. Как-как. Спасибо за великодушное понимание. Никакой эска[кака]лации.

То ли нормандцы, то ли засранцы. ("Мы не засранцы, мы демократы, просто у нас по опросам партия засранцев опережает партию демократов!")

А Украина — в крови и огне.

А трусливая игра Запада в "Обмани — поверю, напугай — испугаюсь" стирает грань между шантажом и настоящими намерениями, превращая псевдоугрозу в её нежданное осуществление. Этим такие тупые поддавки очень опасны. Страх понарошку — разжигает аппетит у агрессора и создаёт возможность самых трагических реальных последствий. Трусость — пусть даже всего лишь сыгранная — ведёт к катастрофе, только трусостью этой и спровоцированной.

Вопрос из зала: И что, они там все такие? Ответ залу: Нет, не все! Есть отважный Блинкен. Да, есть спящий Бай, но есть и звонкий Ден. То есть Байден слегка раздвоен, из-за чего по чётным и нечётным разный. А ещё есть всегда смелые Великая Британия, Польша и страны Балтии. Ценим их всех. Но многие остальные порой валяют дурака и сами в конце концов могут в дураках оказаться. Заигравшись.