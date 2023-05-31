'Вы увидите демонстрацию силы': сенатор Грэм после визита в Украину назвал планы ВСУ на контрнаступление 'впечатляющими'

Когда начнется ожидаемое украинское контрнаступление, россиян "будет ждать грубое пробуждение". Военные планы Киева – "впечатляющие", это будет убедительная "демонстрация силы украинцев".

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Об этом заявил американский сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм после поездки в Киев, пишет Politico. Президент Владимир Зеленский и его команда устроили политику "глубокое погружение" в свои военные планы.

"В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев", – подчеркнул Грэм.

Напомним: во время визита в Киев сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Вашингтон обязан передать Украине ракеты большой дальности ATACMS, истребители F-16 и кассетные боеприпасы. Эта помощь позволит украинской армии как можно быстрее освободить все захваченные Россией города.

После его поездки в Киев МВД РФ объявило Грэмма в розыск "по факту русофобских высказываний". Сам он отверг критику России по поводу его поддержки Украины и обвинил роспропаганду после того, как она истерически отреагировали на якобы заявление американского чиновника о том, что смерть россиян – "удачная трата денег США".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 29 мая президент Владимир Зеленский рассказал о заседании Ставки главнокомандующего, где участники обсудили перспективы и сроки будущего контрнаступления. На этом же фоне были обговорены новые пакеты вооружения, предоставленные в рамках международной помощи;

– в свою очередь командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских защитников на Лиманском направлении. Генерал-полковник отметил, что в скором времени наши войска перейдут к активным наступательным действиям.

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