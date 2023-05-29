'Решения приняты': Зеленский рассказал о тактике и сроках контрнаступления ВСУ

Глава государства Владимир Зеленский рассказал о сегодняшней Ставке главнокомандующего, где участники обсудили перспективы и сроки будущего контрнаступления на врага. На этом же фоне были обговорены новые пакеты вооружения, предоставленные в рамках международной помощи.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Снабжение новых систем ПВО и ракет к ним, соответствующие договоренности с партнерами.

"Докладывали на Ставке, как всегда, главком и командующие оперативных направлений. Не только снабжение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Да и сроки. Это то, что очень важно. Сроки по поводу того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех причастных к освобождению территорий независимой Украины, всех, кто ежедневно рискует жизнью и жертвует самым дорогим. Наши военные ведут сложную подготовку к будущим сражениям, потребности каждой бригады поступают в Генштаб по военной вертикали командования.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 29 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских защитников на Лиманском направлении. Генерал-полковник отметил, что в скором времени наши войска перейдут к активным наступательным действиям.

"От офицера до солдата все с честью выполняют свой долг перед украинским народом. Помним всех, кто погиб в боях. Мы стоим, мы сражаемся, мы победим!" – сказал он на встрече с солдатами.

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