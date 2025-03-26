Поскольку, как я уже совсем недавно отмечал, Китай намекнул Европе, что может заменить в Украине США, и всё больше весьма серьёзных политических и военных экспертов (причём не только у нас!) достаточно активно обсуждают подробности возможного ввода в Украину [миротворческих] китайских войск, должен высказать несколько конкретных замечаний относительно такого ожидаемого шага, способного многое изменить в раскладе и соотношении сил не только в Украине, но и вообще в мире.

Видео дня

Во-первых, в связи с тем, что китайская армия по своей численности превышает армии таких стран, как Франция, Германия или Великобритания, где-то в 10 раз, соответственно и численность ограниченного воинского контингента, который может быть реально задействован КНР в Украине, тоже может превышать потенциальные контингенты подобных государств примерно на порядок, что стоит учитывать.

Во-вторых, если Украина желает, чтобы такая акция происходила согласно украинской Конституции, следует иметь в виду её статью 17, то есть это должно быть не размещение иностранных военных баз (что запрещено), а создание и функционирование вооружённых формирований, предусмотренное законом, то есть согласно какому-то украинскому закону такая возможность должна существовать, чтобы не менять Конституцию, что гораздо сложнее.

И, наконец, в-третьих и главное: эту чрезвычайно интересную тему желательно громко обсуждать где только можно и максимально активно, чтобы существенно повысить заинтересованность Соединённых Штатов в таких условиях мира, против которых не станет возражать Украина, у которой, оказывается, есть и такая альтернатива, а кроме того - чтобы помочь Европе преодолеть чересчур преждевременную усталость от войны, ведь, к примеру, несколькосоттысячный китайский контингент совсем неподалёку от неё может эффективно лечить лишнюю усталость (как и только уже упоминание возможности именно такого нестандартного развития событий).

Да и для разваливающегося на глазах НАТО любое ритмичное повторение словосочетания "полмиллиона хорошо вооружённых [миротворцев-]китайцев в центре Европы" может оказаться неожиданно цементирующим и достаточно полезным.

(Кстати, пока что китайцы возможное введение своих войск в Украину, конечно, официально опровергают, но это не должно вводить в заблуждение: серьёзные немцы зря врать не будут, просто в КНР всё это ещё на условно-неофициальной стадии. Когда же там говорят, что позиция Китая по этому вопросу ясна и последовательна, стоит своевременно/заблаговременно готовиться к ожидаемым сюрпризам и уже начинать их использовать.)