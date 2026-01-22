Введение НДС для ФЛП: Тимошенко заявила об отказе власти от 'бессмысленной идеи' после давления общественности

Организованное сопротивление помогло убедить руководство государства не вводить 20% НДС для ФЛП.

В этом убеждена лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Наша сплоченность, решимость и готовность действовать заставили власть отказаться от убийственного для экономики плана", – написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, власть прибегла к спекуляциям, когда уверяла, что оставить упрощенную систему налогообложения для малого предпринимательства невозможно. Ведь под давлением организованного протеста, как отметила Юлия Тимошенко, руководству государства пришлось пойти на уступки и учесть мнение ФЛП.

Лидер "Батькивщины" с самого начала резко критиковала идею власти обложить новыми налогами малых предпринимателей.

"Малые бизнесы – это основа государства, это залог нашего развития и гарантия стабильности экономики", – убеждала Юлия Тимошенко.

Чтобы защитить малых предпринимателей от НДС, ее команда подала в Верховную Раду законопроект, который вводит мораторий на повышение налогов для ФЛП и запрещает вводить новые поборы.

Напомним, для лидера "Батькивщины" защита малого бизнеса была принципиальным вопросом, ведь именно ее команда в свое время вводила упрощенную систему налогообложения в Украине. Юлия Тимошенко откликнулась на предложение общенационального движения #ЅаѵеФОП объединить усилия. Впоследствии их поддержала и Ассоциация городов Украины.