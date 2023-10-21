Багато хто з українців, як і багато людей по світу чекали давно анансованоі промови президента США Джозефа Байдена.

Можна без перебільшення сказати, що ця промова має історичне значення, оскільки фактично Байден оголосив про відкриття другого фронту у Третій світовій війні.

Було цікаво, як в США охарактеризували цю промову президента, адже Джо Байден пов’язав свою подальшу політичну перспективу з перемогою над світовим тероризмом - путіним і ХАМАСом.

Це - сміливий і відважний крок президента, який свідчить про те, що для нього інтереси демократії і справедливості є найбільшою цінністю.

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Принагідно зауважити, що Байден фактично вже веде президентську кампанію. Приблизно 2,4 відсотка населення США становлять євреї. Декому з них із них неважливий Ізраїль, комусь важливий, але половина пожертв Демократичної партії США надходить від багатих євреїв. Для них ізраїльське питання суттєве, і Байдену потрібно завоювати їх увагу. Поєднання президентом США України та Ізраїлю, як союзників США і як жертв агресії може істотно змінити ставлення і простих американців, і влади США в цілому до надання допомоги Україні, оскільки ми знаємо, що завдяки зусиллям путіна і за допомогою Трампа, довіра простих виборців до допомоги Україні понизилась, особливо серед республіканців. Але й тут путін програв, оскільки одна річ уже трапилася, і вона дуже негативно позначиться на Росії – це ув'язування постачання допомоги і зброї Ізраїлю та Україні.

Тобто, тепер можливість подальшої допомоги Україні зросла, хоча багато республіканців виступають проти цього.

"15-хвилинна промова, лише друга його промова з Овального кабінету, перемикалася між двома дуже різними глобальними конфліктами, оскільки президент намагався поєднати крапки для американців, які спостерігають за розгортанням війн за півсвіту. За його словами, Україні та Ізраїлю загрожує знищення з боку тиранів і терористів", пише Майкл Д. Шир в репортажі із Вашингтону, пише газета The New York Times.

"Президент США Джо Байден звернувся із зверненням до американців, у якому заявив, що США зобов'язані допомагати Ізраїлю та Україні у протистоянні з ХАМАС та Росією, оскільки не можуть дозволити "терористам та тиранам перемогти"- розшифрування звернення Байдена опублікувала газета The New York Times.

Зокрема, президент США, анонсуючи терміновий запит до Конгресу про виділення додаткової допомоги Україні та Ізраїлю, заявив, що, нехай ХАМАС і Путін становлять різні загрози, все ж таки їх об'єднує прагнення "повністю знищити сусідню демократію". За словами Байдена, США не можуть цього допустити.

Наприкінці свого звернення Байден наголосив, що лідерство Америки — це те, що "утримує світ разом", союзи США з іншими країнами — це те, що "забезпечує безпеку самих Сполучених Штатів", а американські цінності — те, що робить партнером США, з яким хочуть працювати інші держави.

Все це виявиться під загрозою, якщо ми підемо з України, якщо ми відвернемося від Ізраїлю, — цього не варто робити, підкреслив президент.

Звернення у четвер ознаменувало вражаючу спробу Байдена пов’язати дві глобальні кризи, які поглинули більшу частину його президентства, і він навів широкий моральний і практичний аргумент щодо критичної ролі Америки у світі. Промова стала кульмінацією надзвичайного тижня для Байдена, який відклав свій графік для бурхливої поїздки в зону бойових дій, щоб виступити разом із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Ймовірно, ця поїздка стане знаковим моментом його президентства, хоча результат далекий від її повного розуміння, оскільки Близький Схід залишається охопленим жорстокими потрясіннями.

Однак безпосереднє політичне питання для Байдена після виступу в четвер полягає в тому, чи зможе він успішно пов’язати терористичний напад на Близькому Сході з завзятою наземною війною в Східній Європі, зберігаючи громадську підтримку обох зусиль. Республіканці стали дедалі обережніше надсилати більше допомоги Україні, навіть якщо вони з ентузіазмом підтримують допомогу. Під час блискавичної поїздки Байдена до Тель-Авіва він оголосив про угоду з ізраїльськими офіційними особами, щоб дозволити гуманітарній допомозі дістатися до понад 2 мільйонів жителів Гази, хоча частини цієї угоди залишалися невизначеними.

"Ми не можемо ігнорувати людяність невинних палестинців, які хочуть лише жити в мирі та мати певні можливості", — сказав Байден. "Населення Гази терміново потребує їжі, води та ліків. … Ми збираємося створити шлях для постійної доставки рятівної гуманітарної допомоги для палестинців", пише Маріса Іаті та Ясмін Абуталеб в газеті The Washington Post.

Отже, зважаючи на події на Близькому сході президент Байден чітко заявив про повну підтримку Ізраїля, але разом з тим підкреслив, що не можна ототожнювати увесь палестинський народ з терористами ХАМАСу. У зв’язку з чим закликав ізраїльський уряд до стриманості і забезпечення гуманітарної допомоги усім хто її потребує.

Президент Байден чітко зазначив у своїй промові, що і Україна, і Ізраїль є союзниками США в боротьбі з світовим тероризмом.

Це була сильна промова Байдена.

Він в повній мірі усвідомив як пов’язати своє політичне майбутнє з успішним розв’язанням двох світових воєн. А насправді це два окремих, хоч і пов’язаних між собою елементів, Третьої світової війни.

Як, я і передбачав у своїх прогнозах декілька тижнів тому, що президент Байден обов’язково використає свою дуже потужну зброю - пряме звернення до американського народу. Впевнений у тому, що ця промова буде мати важливе значення і може істотно вплинути на відношення американців до цієї війни в Україні і Ізраїлі, яка хоч географічно далека від США, але дуже близька для американців, які завжди були на боці справедливості.

Ця промова дуже важлива ще й тому, що путіну вдалося вчинити заколот у Палаті представників США, тим самим паралізувавши роботу вищого законодавчого органу країни, і тим самим заблокувати допомогу Україні та Ізраїлю, яка їм надзвичайно необхідна у боротьбі з агресією. Немає сумніву, що ця промова вплине на американців, що буде мати позитивний вплив і на конгресменів.

Тепер можна без перебільшення прогнозувати, що агресія путіна і ХАМАСу вступає у свою завершальну стадію - терористи будуть розгромлені і знищені. США докладуть до цього максимально зусиль. Так як було в період Другої світової війни, де відкриття другого фронту мало вирішальне значення у боротьбі проти Гітлера, так і фактичне відкриття другого фронту у Третій світовій війні допоможе перемогти агресію путіна та ХАМАСу.

Тепер у путіна та ХАМАСу немає шансів на спасіння.

Після того, як президент США фактично оголосив про відкриття другого фронту, війна зі світовим тероризмом вступає в останню і завершальну стадію.