"Всё идёт не так, как планировалось": Огрызко объяснил, что стоит за идеей Трампа организовать трёхстороннюю встречу с Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп может рассматривать трехстороннюю встречу с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным как возможность продемонстрировать, что именно он способен положить конец российско-украинской войне. Накануне выборов в Конгресс США и на фоне риска потери республиканцами большинства такой дипломатический результат может стать для американского президента важным политическим активом.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он, в частности, прокомментировал информацию о том, что директор ЦРУ Джон Ретклифф во время визита в Москву якобы предлагал провести встречу Трампа, Зеленского и Путина.

По мнению Огрызко, такой формат соответствует логике Трампа. Дипломат считает, что американский президент может быть готов использовать даже нестандартные каналы переговоров с Москвой, если они дают возможность провести его личную встречу с Путиным.

В то же время Огризко привел несколько примеров, которые, по его мнению, свидетельствуют о проблемах Трампа во внешней политике.

"Пока что ничего из того, что Трамп себе планировал, не складывается в его пользу", — сказал дипломат.

В частности, он упомянул Иран. По словам Огризко, сейчас Трамп в основном оказывает на него экономическое давление, надеясь, что это даст результат. В то же время Израиль отвергает предложения американского президента по Ливану.

Европа также дает понять, что готова действовать самостоятельно, если Трамп не хочет с ней сотрудничать. Кроме того, Огризко упомянул реакцию Канады на одну из идей американского президента – переименовать Онтарио. Там заявляют, что сохранят историческое название.

"Ну, то есть видите, куда ни глянь, везде у него какие-то внешнеполитические проблемы", — отметил Огризко.

На этом фоне, по мнению дипломата, у Трампа может возникнуть желание хотя бы формально провести такую встречу, чтобы представить ее как очередное достижение.

"Я — великий Трамп, рядом со мной два плохих мальчика, ну вот я буду им рассказывать, как нужно хорошо себя вести и так далее", — пояснил он.

По мнению Огрызко, речь идет не о переговорах по существу, а скорее о пиар-мероприятии, которое Трамп сможет представить как свою очередную победу.

"Идея, мне кажется, лежит на поверхности. Я хочу нечто, опять же, не по существу, не по своей природе, а сугубо пиар-мероприятие, которое я представлю как свою очередную победу. Это логика Трампа", — сказал дипломат.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Кремле не видят предпосылок для возобновления переговоров между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Зеленского возможна лишь для закрепления уже достигнутых договоренностей.

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