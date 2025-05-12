Вся ответственность за установление мира лежит на Путине, – глава МИД Италии

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что полная ответственность за установление мира в Украине лежит на российском диктаторе Владимире Путине. При этом прекращение огня является решающим для серьезных переговоров.

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Таяни отметил, что готовность Украины к прямым переговорам очевидна, и теперь слово за Москвой. Об этом министр сказал во время министерской встречи в формате "Веймар+", расширенной на участие Киева. Она состоялась в Лондоне накануне запланированных переговоров в Стамбуле 15 мая, пишет Ansa.

Дипломат выразил надежду, что Москва признает готовность президента Украины Владимира Зеленского к прямым переговорам "и обязательства всех нас достичь мира" в Украине, но "вся ответственность сегодня в руках Путина".

Министр подчеркнул, что достичь мира возможно только в том случае, если Россия прекратит боевые действия и согласится на предложенное 30-дневное прекращение огня, которое остается решающим условием для "серьезных переговоров". Однако последние атаки со стороны РФ, по его мнению, не дают оснований для оптимизма.

"Мир зависит только от воли Российской Федерации", — заявил Таяни.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский согласился с инициативой Дональда Трампа о прекращении огня и заявил о готовности к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Он также надеется, что россияне не будут избегать встречи в Стамбуле, которая запланирована на 15 мая.

Трамп считает предстоящие переговоры РФ и Украины 15 мая в Стамбуле "очень важными". Он выразил надежду на положительные результаты и не исключил, что может присутствовать на этой встрече.

Ранее, 10 мая, лидеры "коалиции желающих" во время визита в Киев выдвинули предложение о введении безусловного 30-дневного прекращения огня между Украиной и РФ с 12 мая. В случае отказа Кремля было обещано усилить помощь Украине и санкционное давление на Россию со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов.

Однако Владимир Путин проигнорировал это предложение и взамен потребовал возобновить прямые переговоры с Украиной в Турции с 15 мая. На это отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский, что будет ждать диктатора в Стамбуле лично 15 мая.

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