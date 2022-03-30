ВСУ расставляют акценты в переговорном процессе с Россией, а Зеленский все модерирует – ОП

Защитники Украины "конкретно расставляют акценты", защищаясь от российских оккупантов. Их мужество и профессионализм позволили избавиться от ультиматумов, которые представители РФ выдвигали украинской делегации на переговорах.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины во время брифинга в среду, 30 марта. "У нас идут параллельно два процесса: переговорный и основной – это то, что делают Вооруженные силы Украины. Они конкретно расставляют акценты, которые мы потом используем в переговорном процессе", – заявил он.

По словам Подоляка, россияне считали, что у них очень сильная армия, которая сможет быстро захватить Украину. Однако ВСУ "выстроили нам очень четкую конструкцию" на переговорах с агрессором.

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Он отметил, что переговорный процесс модерирует президент Владимир Зеленский. Основная цель диалога с агрессором – добиться того, чтобы Россия больше никогда не смогла атаковать Украину, а также получить понимание того, что именно получит наше государство после войны.

"Все ультиматумы РФ мы уже отложили в сторону. Это и сама Россия уже сделала. Все, что касается суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенно для нас", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Подоляка, переговоры между делегациями Украины и России позволили зафиксировать ряд важнейших договорных позиций, которые страна-агрессор согласилась взять к рассмотрению. По его словам, Украине удалось впервые вернуть в переговорную повестку с Россией вопрос возвращения Крыма.

Хотя накануне спикер Путина заявил, что РФ якобы не планирует обсуждать с Украиной вопрос Крыма, поскольку он "записан в Конституции" страны-оккупанта.

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