Когда-то на заре перестройки розовощекий либерал Явлинский презентовал утопично-романтичную программу "500 дней". Понятно, что она была нереализуема в принципе, поскольку не учитывала базовый постулат: ментальность советского человека, не приспособленного к жизни в конкурентной среде и вообще не принимающего свободу как лицевую сторону ответственности.

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Зато теперь за 500 дней путинской войны глубинариям удалось окончательно покрыться шерстью и, проскакав по скалам пещеры, с оптимизмом устремиться в сумрачное будущее. Вот лишь некоторые итоги триумфальных скачек к изолятору цивилизации: усилена цензура, усредненный скрепыш занял место рыхлых представителей среднего класса, "западники" вытекли, как живая кровь из мертвеца, демографическая яма углубилась, государство проникло в частную жизнь так глубоко, как никогда раньше. Тоталитаризм стучится в дверь, угрожая ее выломать. Единственное, что мешает – это, как ни странно – Путин. Который недостаточно Путин. Ни тебе ежовых рукавиц, ни расстрелов. В Краснодаре кобзонировали бывшего командира российской подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, который был причастен к атаке 14 июля 2022 года на Винницу, в результате которой погибли 27 человек. Семь выстрелов в грешную тушку включили ей Кобзона навсегда. Причем, стрелявший беспрепятственно скрылся: утро было дождливым, и свидетелей в парке не оказалось. Если это украинский Моссад вышел на охоту, то вся пещера в опасности: ведь зиговали-то 95% мохнорылых! Любого можно стрелять за соучастие. Вопрос: где следаки с собаками? Где начищенные маузеры и окровавленные стенки возмездия?

Хуже того: оказывается, Путин встречался с мятежником Пригожиным. То есть, лысый череп затеял мятеж, обидевшись на Шойгу с Герасимовым, захватил целый Ростов, где его облизали с головы до пят местные скрепцы, дерзко двинул колонну на Москву, чем заставил вождя навалить полный чемодан документов и смыться на Валдай. И вот теперь царь – вместо того, чтобы вырвать ноздри мятежнику – встречается с ним и выслушивает ябеды. Шойгу, правда, в отставку не отправляет и Герасимова держит на месте. Но где железная хватка – да так, чтоб за горло, и чтоб не отпускала, покуда дух не вылетит вон? Неужели за все ответит Суровикин, которого не видно – не слышно с самого 24 июня? И, кстати, где Евкуров? Его тоже пытают в Лефортово за милые разговорчики с мятежным поварюгой? Вы как хотите, а средний мохнатик не удовлетворен финалом истории. Замах был поистине кувалдическим, а на выходе получился пшик. Получается, что вождистский арбитраж больше не работает или работает не до конца. А это значит, что власть принадлежит царю не полностью. Он после гаагского ордера на арест вообще как-то сдулся и зашепелявил. Вражьи лидеры суетятся, встречаются и энергично замышляют новые козни, а крысопут как-то съежился и ушел в онлайн, обкашливая второстепенные темы и выдавая в эфир такое, от чего психиатры пересели с колес на шприцы.

Но, если зону еще можно с грехом пополам держать в повиновении, то на внешнеполитической поляне рвутся в клочья все красные линии. Президент Турции Эрдоган согласился поддержать присоединение Швеции к НАТО, а это значит, что хотелки братвы опять сработали против них. Вопили о недопущении расширения НАТО – получили обратное. За день до открытия вильнюсского саммита, участники НАТО согласовали план обороны на случай атаки России на одну из стран альянса. Это значит, что будет больше подразделений, больше оружия, больше производственных мощностей. Планы НАТО учитывают и угрозы со стороны террористических группировок. Ведь, судя по всему, той же ЧВК Вагнер уже обозначили новые амбициозные цели. Боевики обучены, обстреляны. Осталось забросить и захватить какую-нибудь АЭС – допустим, во Франции. Упырей не жалко, а зомбакам тоже в кайф: Европу посмотрят, шороху наведут.

В парадигме пацанского отмщения переход к террористическим методам ведения войны вполне логичен. Православный ИГИЛ практически сформирован. Осталось, перекрестясь да отрубив вражий интернет, изолироваться окончательно. И, раз уж пещерная крыса, судя по опросам, лишилась популярности на всех континентах этой грешной планеты – значит, месть настигнет всех. 98% поляков ненавидят плешивого? – будет вам красивая жизнь. Французов, немцев, испанцев и шведов - от 82% до 96% - тошнит от Путина? Значит, пленных брать не будем. Даже на саммит БРИКС в ЮАР плешивый гений ехать не решается: вдруг папуасы повяжут? Поэтому машем триколором и зигуем, начесывая кнопку, покуда не нажмется.

Понятно, что на сей раз Украину пещера теряет навсегда. Ментальную пуповину все равно перегрызут генералы НАТО – не сегодня, так позже. Запад будет снабжать Киев все более современным оружием – до тех пор, пока в пещере не осознают бесполезность любых поползновений в его сторону. А без Украины и – главное – Крыма, этого главного завоевания говноуста Таврического – постсоветская зона обречена на распад. И никакие встречи нарко-баронессы Матвиенко с товарищем Си не укрепят то, что держится на инерционных соплях постсовка. Как только Китай захочет вернуть свои исторические территории – никто ему не помешает. Тем более, что войска с китайского направления уведены в Крым, где и встретят свою бесславную прожарку. А потеря Крыма и вовсе лишает всякого смысла дальнейшую войну против Украины. Зачем волосатикам Донбасс – этот разбитый в хлам дотационный регион? За что им там воевать? По инерции, из любви к Кобзону? А ведь ВСУ уже предупредили мамулечек в последний раз: крымское побережье опасно для вашей жизни. Шевелите копытами, пока не началась настоящая жара…

Как ни крути, а удержать вертикаль после поражения не получится. Даже если боброматерь Симоньян проглотит все и включит заднюю – запустятся процессы фрагментации пещеры, которые не остановить. И пойдут они не по югославскому, а по африканскому сценарию: как вечная битва между былинным Елдомурзой и Трахобоем в законе. Десятки банд местного значения будут враждовать между собой до потери скальпа. В подмосковной Электростали уже вовсю практикуются, как добывать этот людоедский трофей. Пригожинское кувалдирование было только разминкой перед настоящим действием, когда вся пещера начнет дристать раскаленными утюгами. Так что людоеды в деле душегубства обязательно привнесут что-то свое, особенное. Такое, от чего мир снова выпучит глаза и скажет: "Русские одичали окончательно. А не устроить ли нам на 1/7 части суши заповедник?.."