Встреча Трампа и Путина в Венгрии: в Германии настаивают на участии Украины

Германия настаивает на привлечении Украины к встрече США и России в Венгрии. Ни один вопрос, касающийся Украины, не может решаться без участия Киева, считают в Берлине.

Позицию немецкого правительства озвучил министр иностранных дел страны Иоганн Вадефуль во время визита в Турцию. Его заявление процитировали DW и Reuters.

Ничего об Украине без Украины

Вадефуль отметил, что воспринимает запланированные переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште как еще одну попытку таки усадить последнего за стол переговоров с Украиной.

"Я рассматриваю переговоры в Будапеште как вторую попытку, после переговоров на Аляске, убедить Путина наконец серьезно переговорить с Украиной", – сказал глава внешнеполитического ведомства Германии.

В то же время он озвучил четкую позицию относительно этих переговоров, которой придерживается Германия: любые решения или договоренности, принятые без привлечения Украины, недопустимы.

"Не должно быть никакого решения по Украине без Украины... Украина будет настаивать на этом, и она имеет поддержку Федеративной Республики Германия", – отметил Вадефуль во время совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с Путиным, по итогам которого заявил, планирует встретиться с российским диктатором в Будапеште.

Эта встреча, на которую президента Украины Владимира Зеленского не пригласили, по словам Трампа, может состояться в течение двух недель.

Выбор локации для очередного бессмысленного саммита с военным преступником, который развязал и продолжает самую кровавую войну в Европе со времен Второй мировой, президент США объяснил тем, что Венгрия, мол, является "безопасной" страной, ее премьер Виктор Орбан нравится лично Трампу, поэтому американский лидер рассчитывает на "замечательный прием".

Тем временем в Венгрии заявили, что примут Путина "с уважением", "забыв" об ордере на арест от МУС.

