Встреча Трамп-Зеленский. Оружие будет, санкции – вряд ли
Напередодні зустрічі США вперше за каденцію Трампа ввели вторинні санкції проти ряду компаній, які допомагають російському ВПК. Санкції не дуже потужні, але все ж це певний символічний знак.
- Ця зустріч не принесе, як виглядає, серйозних проривів. Вона буде черговою зустріччю де буде піднято два базових питання: розширення санкцій (позитивний результат малореалістичний) та продовження продажу зброї (тут все буде добре).
- Щодо санкцій, то тут США, схоже, готові робити символічні жести. А от більш радикальні кроки будуть відкладатися. Але те, що старі санкції не відміняють, в нинішній ситуації вже позитив. Зрештою, головні зусилля Америки зараз будуть направлені на Китай і, можливо, на Венесуелу.
- Для нас, на фоні перших днів роботи нового посла, більш важливо зараз спробувати зробити нашу політику в США більш структурованою. Вже перші зустрічі Ольги Стефанішиноі показали, що американський політикум в цілому позитивно іі зустрів. Але головне питання тепер, як перетворити перші враження в позитивний тренд. Особливо на фоні того, що штучна "блокада" нашого посольства, прорвана.
- Я неодноразово писав: наші головні проблеми полягають в тому, що ми працюємо кавалерійськими наскоквми: є проблема, виїздить десант. Проблема погашена - ми розслабляємося. Класичний приклад - вчорашні похорони Кірка, які перетворилися на надважливе політичне дійство, де Трамп в цілком старозавітній манері пообіцяв мститися всім тим, кого вважає ворогами. Тут варто звернути увагу, що Росія виділила окрему людину (Диітрієва), який опікується, окрім всього іншого, право-радикальною християнською тусовкою. Ми маємо кращі стартові можливості по діалогу з цими людьми. Але наша головна проблема - несистемність.
- За логікою, у нас має бути створений координаційний центр по створенню широкої екосистеми контактів з США. І за логікою, координатором мав би стати саме посол. В іншому випадку - ми будемо жити в режимі гасіння пожеж.
