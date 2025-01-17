В прощальной речи Байден объявил, что для того, чтобы ощутить всё, что он сделал, понадобится время, ибо пока что лишь посажены семена, которые будут расти и цвести десятилетиями.

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Очень надеюсь, однако, что война в Украине, которую Байден делал бесконечной, всё же закончится гораздо раньше. Для этого есть три ориентира, о которых все говорят: Пасха — 20 апреля, 100 дней после инаугурации — 30 апреля и день пуйлового празднования 80-летия победы над [допуйловым] фашизмом — 9 мая.

Что же до наследия Байдена, то посмотрим, что от него останется по состоянию на 22 января [, если, понятно, его преемника не убьют случайно раньше].

Тем временем даже став в конце каденции значительно смелее байденовская администрация и сейчас не смогла признать мордор государством-террористом ("спонсором терроризма"), потому что это, мол, не является самым эффективным инструментом [, ведь слишком много гораздо более существенных санкций пришлось бы тогда вводить].

Хотя для Трампа такое юридическое признание того, что является совершенно очевидным, было бы весьма удобным, ибо тогда бы получилось, что сделано это ещё до него, то есть он не виноват, но в то же время есть что обменивать на переговорах с пуйлом, — именно потому он такого подарка от клятого предшественника [-наследника] и не получил.

Впрочем, первый из трёх имеющихся сейчас президентов Трампу скоро уже не будет мешать, а вот что касается третьего, который сейчас у Трампа живёт и питается, то присоединяюсь к тем, кто считает: было бы очень уместно (и полезно для обоих), если бы Трамп 20-21 января назначил его послом в КНР.

Расстояния в наше время былой роли уже, конечно, не играют, но всё же таки лучше в Пекине, чем в Вашингтоне.

К тому же, чем Пекин благодаря Маску станет ближе к Америке, тем отдалённее он станет от Москвы.

А главное — оставив таким образом в покое глубинное государство, которое Маск пытался уничтожить, Трамп тогда ещё, наверно, поживёт.