Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал мобилизационные мероприятия в Украине, заявив, что война "всем надоела", а украинцы якобы не хотят воевать. Незаконную переправку мужчин за границу он назвал "помощью", а не преступлением, и связал этот случай с необходимостью скорейшего завершения войны.

Об этом Сийярто написал на своей официальной странице в Facebook. Заявление прозвучало на фоне задержания в Украине гражданина Венгрии, который пытался вывезти за границу пятерых украинских мужчин.

По словам венгерского министра, с приближением четвертой годовщины полномасштабной войны общество якобы находится в состоянии усталости, а украинский народ "не хочет умирать". Сийярто утверждает, что в украинских городах происходят "насильственные мобилизационные действия", а мужчин он назвал жертвами "охоты" со стороны представителей власти.

Глава МИД Венгрии также заявил, что многие украинские мужчины – "дедушки, отцы, сыновья и внуки" пытаются покинуть страну, чтобы избежать мобилизации и возможной отправки на фронт.

При этом действия украинских пограничников он охарактеризовал как попытки любой ценой остановить тех, кто пытается уехать.

Отдельно Сийярто упомянул о задержании гражданина Венгрии, который, по версии украинской стороны, пытался незаконно переправить пятерых мужчин через границу. Министр сообщил, что Генеральное консульство Венгрии в Берегово предоставило ему консульскую защиту и Будапешт будет помогать своему гражданину во время полицейских процедур.

Этот случай Сийярто использовал как аргумент для собственной позиции, заявив, что войну нужно "немедленно закончить", а мобилизацию – прекратить. Его высказывания в очередной раз вызвали резонанс, ведь официальный Будапешт неоднократно делал заявления, критикующие действия Украины в условиях войны с Россией.

