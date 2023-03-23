''Все восстановим, все отстроим'': Зеленский побывал на Херсонщине и пообщался с местными жителями. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонщину. Там глава государства пообщался с местными жителями.

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О поездке Зеленский 23 марта сообщил в своем Telegram. "Рабочая поездка на Херсонщину. Село Посад-Покровское, где вследствие полномасштабной агрессии России повреждены многие дома и объекты социальной инфраструктуры", – говорится в сообщении (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам президента, сейчас в Посад-Покровском продолжается восстановление электро- и водоснабжения, отстраивается медицинская амбулатория. В село возвращаются люди.

Зеленский также рассказал, что осмотрел местный Пункт несокрушимости и один из мобильных домов.

"Пообщался с местными жителями об актуальных вопросах и потребностях. Все восстановим, все отстроим. Так же, как каждый город и село, которое пострадало от оккупантов", – заверил он.

Кроме того, Зеленский посетил один из энергетических объектов Херсонщины, где обсудил возобновление электроснабжения на деоккупированных территориях и ремонт оборудования, разрушенного захватчиками.

"Должны обеспечить полное восстановление и защиту нашей энергетики! Благодарен каждому, кто работает для этого и возвращает нашим людям свет!" – отметил глава государства.

На координационном совещании по Херсонщине обсуждались актуальная ситуация с безопасностью, восстановление поврежденной инфраструктуры, разминирование и восстановление электросетей, рассказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне Зеленский посетил позиции Сил обороны Украины на Бахмутском направлении. Президент пообщался с военными и вручил им награды.

– Также глава государство посетил Харьковщину, присвоив Харькову звание "Город-герой Украины". По итогам поездок он заявил, что ордер на арест – это лучшее, что может произойти с российскими захватчиками.

– Пропагандистка Кремля Ольга Скабеева устроила истерику из-за поездки Зеленского в Бахмут. Она была шокирована тем, что оккупанты не контролируют "дорогу смерти".

– 14 ноября Зеленский побывал в Херсоне. Он тогда заявил, что для него важно лично посетить освобожденный город, несмотря на угрозу обстрелов. Херсон был единственным областным центром Украины, который враг смог захватить в ходе масштабного вторжения.