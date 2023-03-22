Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Донетчине и наградил защитников Бахмута. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский совершил новую рабочую поездку в Донецкую область и посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении. Где конкретно побывал украинский лидер, не уточняется.

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О поездке главы государства на Донбасс пресс-служба Офиса президента уведомила 22 марта. Отмечается, что Зеленский заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боев, пообщался с военнослужащими и вручил им награды.

"Имею честь сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины", – сказал Зеленский, обращаясь к воинам.

Собравшиеся сперва почтили минутой молчания Героев, которые отдали жизнь за родную страну. Потом президент вручил награды бойцам, которые показали эффективность, мужество и стойкость.

В частности, орден "Золотая Звезда" от главы государства получил артиллерист Илья Вергун. Капитан уже удостоен звания Героя Украины.

С 24 февраля 2022 года он принимает участие в защите страны от российской агрессии, непосредственно руководил противотанковыми расчетами при освобождении Тростянца Сумской области, участвовал в сдерживании захватчиков на Изюмском направлении. Подразделения под его руководством и при личном участии Вергуна уничтожили большое количество вражеской техники.

Кроме того, на сайте Офиса президента обнародованы фотографии Зеленского в одном из госпиталей на востоке страны. Там президент тоже встретился с воинами и вручил награды.

Как сообщал OBOZREVATEL, британская разведка заявила, что украинские войска начали локальную атаку к западу от Бахмута, чтобы не дать оккупантам перерезать пути снабжения. Город все еще находится под угрозой окружения, но российские наступательные операции теряют импульс.

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