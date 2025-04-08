Венгрия выступила против контрпошлины ЕС на импорт из США: что придумали у Орбана

Венгрия не поддерживает пошлины, которые Европейский Союз (ЕС) готовится ввести в отношении импорта из США в ответ на аналогичные действия американской администрации. В Будапеште настаивают на решении конфликта путем переговоров, а не контрмер.

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Об этом после после заседания Совета по иностранным делам ЕС в Люксембурге заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто. Видео его заявления опубликовали на странице министра в Facebook (просмотреть его можно внизу страницы).

"Мы, безусловно, не поддерживаем торговую войну с Соединенными Штатами. Мы не хотим не высоких, а низких тарифов. Мы ожидаем, что Европейская комиссия будет вести переговоры, но не о введении новых пошлин, не о еще более высоких пошлинах, а о том, как снизить пошлины в торговле между Соединенными Штатами и Европейским союзом", – сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что Венгрия против встречных пошлин ЕС, потому что это сделает американскую продукцию дороже, что значит более высокие цены для европейских потребителей, и что такую позицию разделяют некоторые другие страны-члены Евросоюза. Согласно данным, обнародованным Сийярто, повышение пошлин на импорт из США приведет к росту цен для Венгрии на 18 млрд форинтов (около 48 млн долларов).

"Можно было бы еще несколько месяцев назад провести с американской администрацией предметные переговоры, вынести на стол серьезные предложения и достичь соглашения на их основе", – добавил глава венгерского МИД. Он уверен, что, если бы ЕС снизил импортные пошлины на продукцию американской автомобильной промышленности с 10% до 2,5%, тогда торговой войны с Белым домом можно было бы избежать.

Как уже сообщал OBOZ.UA, торговая ситуация между ЕС и США ухудшилась из-за введения пошлин на значительную часть европейского экспорта с 5 апреля. В частности, на экспорт ЕС в США, который составляет 380 млрд евро, налагаются пошлины в размере 20-25%, а некоторые товары, как легковые автомобили, имеют ставку до 27,5%. В Еврокомиссии подсчитали, что это может привести к увеличению пошлин до 80 миллиардов евро, что является значительным ростом сравнительно с текущими 7 млрд евро, получаемыми США от пошлин на европейские товары.

В связи с этим в ЕС объявили о разработке контрмер – окончательный список должен быть одобрен 9 апреля, а в силу они вступят 15 апреля. При этом Европейская комиссия начала переговоры с США по снижению пошлин, предлагая соглашение "ноль за ноль", однако переговоры пока на ранних этапах.

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