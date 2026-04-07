Все деньги на армию: Порошенко заявил, что средства военного сбора и военных ОВГЗ должны идти исключительно на финансирование ВСУ

Средства военного сбора, как и военных ОВГЗ должны идти исключительно на финансирование ВСУ. Об этом сказал Петр Порошенко с трибуны парламента во время обсуждения законопроекта 15110 относительно взимания военного сбора.

Порошенко отметил, что фракция "Европейская Солидарность" во время встречи с чиновниками жестко настояла на целевом использовании этих денег.

"Проблема в том, как государство подходит к решениям. Проблема в доверии, потому что сначала закон назывался "о военном сборе", а средства шли на еБак и другой популистский хлам. И вот сегодня мы имеем очень эффективный результат первой за семь лет встречи "Европейской Солидарности" с представителями правительства. Мы договорились, что каждая копейка военного сбора идет на нужды Вооруженных Сил, на повышение денежного обеспечения военнослужащих, на закупку вооружения", – сказал пятый Президент.

"Я думаю, то же надо сделать и с военными облигациями, которые тоже не должны расходоваться на три тысячи километров железной дороги и "единый марафон" – только военным", – подчеркнул Порошенко.

"Я думаю, что такой удачный пример сотрудничества "Европейской Солидарности", других оппозиционных фракций с правительством должен быть заложен в коалицию национального единства. Мы будем настаивать вернуть НДФЛ местным советам на счета бригад. Надо остановить коррупционные кражи при закупке вооружения. Деньги должны быть максимально близки к тем, кто воюет. Деньги – на армию", – призвал Порошенко.