'Время прошло': Сикорский заявил, что разочарован 'отсутствием прогресса' по эксгумации жертв Волынской трагедии

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии прогресса пока нет. По его словам, украинское правительство якобы не выполнило вовремя свои обещания.

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В то же время глава дипломатического ведомства подчеркнул, что проблема упирается в отсутствии согласия на возобновление эксгумаций. Об этом Сикорский заявил в интервью TVN24.

Польский министр отметил, что согласия на возобновление эксгумации жертв Волынской трагедии с нынешними украинскими властями пока нет. Сикорский заявил, что в МИД Украины обещали решить вопрос ко Дню всех святых 1 ноября, но прогресса пока нет.

"Должен сказать, что я разочарован, потому что министр иностранных дел Украины обещал мне прогресс в этом вопросе ко Дню всех святых. Время прошло – прогресса нет. Мы считаем, что хоронение тел даже врагов по христианскому обряду является частью европейского культурного кода. И Украина, похоже, с этим согласна, поскольку допустила эксгумацию 100 тысяч солдат Вермахта, пришедших туда в качестве оккупантов", – отметил Сикорский.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинские дипломаты готовы обсуждать с польскими коллегами "противоречивые вопросы общей истории". Имеется в виду намерение политиков Польши увязать вступление Украины в ЕС с темой Волынской трагедии.

Ранее сообщалось, что Польша стремится к решению болезненных вопросов исторических отношений с Украиной, и в первую очередь она хочет расставить точки над "і" относительно Волынской трагедии. В то же время решать эти вопросы официальная Варшава предпочитает не путем шантажа вступлением Украины в ЕС, а переговорами – по крайней мере, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

OBOZ.UA подробно рассказывал, как и почему Волынская трагедия, произошедшая в 20-м веке, омрачает отношения Украины с Польшей в веке 21-м и кто и с какой целью спекулирует на общей боли двух народов уже не один десяток лет подряд.