Украина готова разговаривать с Польшей о спорных исторических вопросах, – Сибига

Дипломаты Украины готовы обсуждать с польскими коллегами "противоречивые вопросы общей истории". Имеется в виду намерение политиков Польши увязать вступление Украины в ЕС с темой Волынской трагедии.

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О готовности Украины обсуждать с поляками спорные исторические вопросы сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он также добавил, что вопрос будет поднят во время Варшавского форума безопасности.

"У нас достаточно политической воли и дипломатического дарования, чтобы решать любые, в том числе самые сложные вопросы, в том числе с нашими ближайшими союзниками и друзьями поляками. Мы на эту тему будем здесь разговаривать", - сказал новый глава украинского внешнеполитического ведомства на полях Варшавского форума безопасности.

Сибига не уточнил, с кем будет обсуждать эту тему.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша стремится к решению болезненных вопросов в истории отношений с Украиной, и в первую очередь она хочет расставить точки над "и" относительно Волынской трагедии. В то же время, решать эти вопросы официальная Варшава предпочитает не путем шантажа вступлением Украины в ЕС, а переговорами – по крайней мере, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

Тема Волынской трагедии во время контактов между Киевом и Польшей идет регулярно, в частности Дуда не раз обсуждал ее с Зеленским. Президент Польши считает, что в конце концов удастся достичь взаимопонимания, причем исключительно по пути дипломатии.

Так, во время визита в Украину в День Независимости, Дуда выступил против намерений блокировать вступление Украины в ЕС из-за Волынской трагедии. Действия политиков, выступающих таким способом решения спорных вопросов, он тогда также сравнил с действиями кремлевского диктатора.

OBOZ.UA подробно рассказывал, как и почему Волынская трагедия, произошедшая в 20 веке, омрачает отношения Украины с Польшей в веке 21-м и кто и с какой целью спекулирует общей болью двух народов уже не один десяток лет подряд.