Враг понимает только язык силы: Порошенко передал военным очередную партию дронов и техники

Петр Порошенко передал военным партию дронов и техники на сумму 30 млн грн. Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

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Подразделения 14-ти бригад усилили свои возможности, получив 225 ударных комплексов "Блискавка", 250 FPV-дронов "Вирій", в том числе на оптоволокне, 90 инверторных генераторов, 75 зарядных станций, 25 станций "Starlink". 50 детекторов дронов "Аспірин 2.0", 100 единиц оргтехники, а также комплекс ПДТР "Ай-Петрі СВ".

"Дипломатия дронов" нужна тогда, когда враг не слышит ни заявлений, ни просьб. Это означает одно: он понимает только язык силы. Поэтому нам надо еще больше дронов — тех, что способны доставить Путину аргументы закончить войну. Сегодня подготовили для наших воинов длинный список необходимого. Все — по их потребностям и запросам", – пишет Порошенко в соцсетях.

"Это все за один день отправилось в десантуру, в СБС, к морпехам, к артиллеристам, в ССО, в ТрО, и даже в Военно-морские Силы. Пока власть изымает у Сил Обороны 40 миллиардов гривен, критически необходимых для закупки оружия и техники, — наша команда продолжает работать. Потому что мы знаем, что лучший дипломат — это наши Вооруженные Силы. А наша задача — обеспечить их необходимыми аргументами", – отметил пятый Президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко призвал вернуть 40 млрд грн на закупку оружия для ВСУ.