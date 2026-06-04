Порошенко призвал вернуть 40 млрд грн на закупку оружия для ВСУ

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко и депутаты из фракции инициируют поправки в Государственный бюджет на 2026 год.

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Как рассказал Порошенко на брифинге, они требуют вернуть 40 млрд грн Министерству обороны на закупку вооружения, ограничить использование Резервного фонда исключительно для преодоления последствий войны и чрезвычайных ситуаций. В "Евросолидарности" также призывают в конце концов сократить нецелевые расходы, повысить денежное обеспечение для военных, а в силовых ведомствах повысить зарплаты только фронтовым подразделениям.

"Узкое окно возможностей для мира сейчас открыто. Страна никогда не имела таких возможностей закончить войну, как сейчас. Это связано с устойчивостью и увеличенными мощностями Вооруженных Сил, в том числе Сил беспилотных систем, дипстрайков. Когда россияне наконец почувствовали то, что чувствуют украинцы. Это – новый формат дипломатии, дипломатия дронов. И лучшим дипломатом является ВСУ. А для того, чтобы ВСУ могли бить врага и обеспечить переговорную позицию, нужны деньги", – отмечает Порошенко.

Он отметил, что идея власти изъять 40 млрд грн из бюджета Минобороны в Резервный фонд возмущает и шокирует.

"Наш проект требует – руки прочь от Министерства обороны, 40 миллиардов гривен, которые были уже расписаны на закупку различных видов вооружения, оставить в распоряжении Министерства обороны. Резервный фонд – это очередное требование наших поправок – четко должен соответствовать критериям, по которым средства могут быть использованы правительством только на преодоление последствий войны и чрезвычайных ситуаций. Ни на одно другое направление средства Резервного фонда использованы быть не могут", – отмечает пятый президент.

Он также напомнил о невыполненном правительством поручении Зеленского поднять денежное обеспечение военным ВСУ при выполнении боевых задач непосредственно на линии боевого соприкосновения от 250 до 400 тысяч гривен.

"Ни на одну копейку не было изменения денежного обеспечения. То, чего так ждут наши военнослужащие", – говорит Порошенко. Он также в очередной раз призвал средства от военного сбора направить исключительно в спецфонд для нужд безопасности и обороны. Порошенко призвал решить вопрос оборонной промышленности и разрешить экспорт оборонных технологий там, где государство не имеет возможности закупить соответствующие технологии для ВСУ, обложить это соответствующей вывозной пошлиной, которую направить также на закупку вооружений.

"Мы нашли еще 7 млрд грн, которые также должны быть направлены на денежное обеспечение и на реальные расходы ВСУ. 1 млрд грн на никому не нужный пропагандистский телемарафон, который почему-то должны содержать налогоплательщики Украины. 4 млрд грн – это программа "Тысячелетняя". Мы требуем направить это на дроны, на РЭБ, на транспорт, на технику, на дипстрайки, на противовоздушную оборону", – убежден лидер партии.

"Евросолидарность" также настаивает на увеличении доли военного НДФЛ, которая будет идти напрямую на счета бригад, до 20%: "если военнослужащие платят этот налог, наше требование – оставить средства, которые они платят, бригадам. Бригады будут тратить средства сами на себя, это экономия времени, потому что бригады будут иметь возможность немедленно закупить от запасных частей до топлива для своей техники, от ремонта до расходных материалов в течение одной недели".

Порошенко отметил, что власть несмотря на массированные обстрелы Киева фактически отказывает столице в финансировании: "среди программы плана устойчивости абсолютно непрозрачно распределяются средства на де-факто соцэконом, причем Киеву не выделяется ни одна копейка. путин львиную часть ракет направляет на Киев, на разрушение объектов критической инфраструктуры. А денег не планируют выделять. Мы собираемся эту несправедливость немедленно убрать".

"Все эти поправки объединяет очень простая логика – больше денег для армии. Обеспечьте вооружение Вооруженных Сил Украины. Это будет справедливо. И в конце концов обеспечит сохранение Украины и мир, о котором так мечтает украинский народ", – говорит Порошенко.