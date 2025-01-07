ВР должна законодательно остановить транзит российской нефти, вернуть НДФЛ бригадам и лишить мандатов ОПЗЖ, – Порошенко

Петр Порошенко объявил требования по повестке дня Верховной Рады. По словам пятого президента, парламент должен сконцентрироваться на обеспечении сил обороны, а также законодательно остановить транзит российской нефти через территорию Украины и лишить мандатов ОПЗЖ.

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Об этом Порошенко сказал на брифинге перед началом пленарной недели. Он раскритиковал решение ВР "праздновать московское Рождество" в критическое для государства время

"Мы должны остановить продвижение врага в уже полуокруженном Покровске и выход на Днепропетровскую область. Хочу подчеркнуть, что у нас никогда на территории Днепропетровской области масштабные бои не происходили ни в 2014, ни в 2022 годах. Сегодня мы находимся перед непосредственной угрозой", – предостерегает Порошенко.

Он еще раз призвал направить усилия и ресурсы на строительство фортификационных линий: "Вооруженные Силы Украины должны останавливать наступление российских орков качественно подготовленными линиями обороны – второй, третьей, четвертой, пятой. Это деньги, это техника, это усилия".

"Вторая позиция – это обеспечение дронами, средствами РЭБ и ПГТР каждой бригады. С законодательной инициативой мы обращаемся к президенту, и к Ставке Верховного главнокомандующего – законодательно запретить создание новых бригад до тех пор, пока не будут доукомплектованы существующие бригады с боевым опытом. Запрет практики использования распыления бригад, когда сражаются везде по линии фронта прикомандированные батальоны. Переход вместо системы ОТУВ и ОСУВ на систему дивизий и корпусов. Сегодня об этом говорят все военные. Очень важно, чтобы Ставка это услышала", – говорит Порошенко.

"Верните деньги на счета бригад, уплачивающих эти налоги. То, что средства неэффективно забирает себе ДССЗЗИ, держа у себя деньги по 8-12 месяцев, когда ребята погибают на фронтах, категорически неприемлемо. И мы сейчас зарегистрируем проект закона, предусматривающий, что средства в сумме свыше 20 миллиардов гривен будут изъяты у распорядителя средств ДССЗИИ и будут переданы непосредственно на счета бригад. Это позволит немедленно закрыть первоочередные потребности в вооружении, разведке, РЭБе, беспилотниках, запчастях, технике, без которых сегодня бригады просто физически не могут воевать", – считает Порошенко.

"А второе, что мы должны сделать – разрушить возможность России финансировать собственную захватническую армию, перерезав возможность для путина финансировать войну", – говорит Порошенко.

"Мы приветствуем, что наконец-то транзит российского газа по территории Украины был прекращен. Но Украина продолжает транспортировать российскую нефть. Ежедневно нефтепровод "Дружба" транспортирует 300 тысяч баррелей российской нефти. Цифра при текущей цене на марку российской нефти Юралс превышает 20 миллионов долларов в день. Или почти миллион 900 тысяч долларов в час. Каждый день отсрочки прекращения транзита российской нефти – это десятки миллионов долларов, поступающих в Россию. В целом за 2025 год россия планирует получить 7,5 миллиарда долларов только от продажи нефти через украинский транзит. И если вы составите 5,5 миллиарда, которые россия получала за газ, и 7,5 миллиарда, которые россия получает за транзит за нефть, это будет 13 миллиардов и это ровно 10% российского военного бюджета", – констатирует Порошенко. Он призвал все фракции подписать законопроект о запрете транзита российской нефти.

Также "Евросолидарность" настаивает на принятии законопроектов о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ. "Законопроект №8089 лишит влияние запрещенных пророссийских сил запретом демократически – решением суда. Запретит участие в голосовании, участие в работе комитетов, временных следственных комиссий, чтобы они не представляли Верховную Раду, государство и украинский народ на межпарламентских встречах. А принятием постановления 7694 на базе этого решения суда мы должны досрочно прекратить полномочия бывших регионалов", – отмечает Порошенко.