'Вполне реально': премьер Финляндии дал прогноз о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо дал прогноз о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Глава Кабмина подтвердил, что они могут начаться в декабре этого года.

Об этом сообщает Yle. Через неделю должен быть готов отчет о том, как страны-претенденты продвинулись в выполнении требований для присоединения к Евросоюзу.

"По моему мнению, Украина достаточно хорошо продвинулась в выполнении тех задач, которые были поставлены перед ней", – сказал Орпо на заседании партийного совета коалиционеров.

Депутат Европарламента от коалиционеров Сирпа Пиетикайнен также считает реальным, что переговоры с Украиной начнутся в это время.

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Более того, евродепутат Хенна Виркунен заявила, что на это есть большой запрос и желание.

Кроме того, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что страны ЕС хотят видеть Украину в своей европейской семье. И Украина, несмотря на трудности, шаг за шагом подходит к полноправному членству в ЕС, умудряясь одновременно защищаться от российской агрессии и проводить необходимые реформы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии для членства в ЕС. В настоящее время Киев рассчитывает на начало переговоров по вступлению нашей страны в европейский альянс.