'Впервые с 2022 года': Стубб назвал положение Украины на фронте лучше, чем в России

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина впервые с начала полномасштабной войны оказалась в более выгодном положении на фронте, чем Россия. По словам финского лидера, нынешняя ситуация свидетельствует о постепенном изменении баланса сил на поле боя.

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Такую оценку он озвучил в интервью швейцарскому изданию NZZ. Он привел данные о потерях российской армии и темпах пополнения личного состава, а также оценил развитие украинских оборонительных возможностей.

Баланс на фронте

Стубб отметил, что российская армия ежемесячно теряет около 35 тысяч военных убитыми и ранеными. В то же время, по его словам, Россия способна привлекать лишь примерно 27 тысяч новых военнослужащих за тот же период.

Президент Финляндии также отметил, что все большую роль в войне играют дроны и ракеты. Отдельно он обратил внимание на быстрое наращивание производства украинских беспилотников.

"В марте Украина впервые смогла нанести по России больше ударов дронами и ракетами, чем российская противовоздушная оборона смогла сбить", – сказал Стубб.

Новые показатели

Кроме того, финский президент напомнил, что в апреле Украина впервые за долгое время вернула больше территорий, чем потеряла.

По его мнению, эти показатели свидетельствуют об изменениях на поле боя, которые стали заметными в последние месяцы. Он подчеркнул, что ситуация продолжает развиваться, а технологическая составляющая войны приобретает все большее значение.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российское наступление постепенно теряет интенсивность, а на части направлений оккупационные войска вынуждены отходить под давлением Сил обороны Украины. В ВСУ фиксируют снижение результативности атак несмотря на их высокое количество. Наиболее заметные изменения наблюдаются на Лиманском, Купянском и Великобурлукском направлениях.

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