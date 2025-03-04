'Возвратим этот поезд на рельсы': конгрессмен-республиканец заявил, что соглашение об ископаемых будет подписано 'в кратчайшие сроки'

Украина и США возвращаются к соглашению по редкоземельным минералам. Стороны подпишут ее в кратчайшие сроки.

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Об этом заявил конгрессмен-республиканец, член Палаты представителей, один из руководителей Группы поддержки Украины в Конгрессе США Брайан Фицпатрик после разговора с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. О результате переговоров он сообщил в соцсети Х.

Конгрессмен подчеркнул, что это соглашение положит начало долгосрочному экономическому партнерству и приведет "к помощи в сфере безопасности".

"Я только что имел длительный и продуктивный разговор тет-а-тет с главой администрации президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Мы на 100% возвращаем этот поезд на рельсы. Это соглашение о полезных ископаемых будет подписано в кратчайшие сроки, что приведет к прочному долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной, и это, в конечном счете, приведет к помощи в сфере безопасности", – написал конгрессмен-республиканец.

Фицпатрик подчеркнул, что Европа должна "активизироваться и выполнить свою часть, и для нее будут мандаты на это".

В свою очередь глава ОП Андрей Ермак также прокомментировал телефонный разговор с Брайаном Фицпатриком. Он подчеркнул, что экономическое партнерство нужно обеим странам.

По словам Ермака, обе стороны двигаются к соглашению, которое должны подписать президенты США и Украины.

"Обсуждали вопросы движения к справедливому миру и Соглашение о минералах с США. Нам нужно экономическое партнерство, обеим нашим странам. Есть взаимопонимание, двигаемся к решению, которое должны принять лидеры наших государств", – написал Ермак.

Напомним, что 28 февраля в Вашингтоне сорвался процесс подписания соглашения о полезных ископаемых.

Как сообщал OBOZ.UA:

28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в США. Основной целью визита было подписание соглашения о полезных ископаемых. Также президент Украины планировал провести выступление в Институте Гадсона.

Однако на публичной части встречи произошел спор между лидером Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом. Позже Зеленский и Трамп провели разговор за закрытыми дверями, но он длился недолго.

После напряженных переговоров с лидером США Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения о полезных ископаемых, как объявлялось ранее, не состоялось.

В понедельник, 3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение об ископаемых "еще не является мертвым". Он также пообещал, что завтра расскажет о будущем соглашении по минералам с Украиной.

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