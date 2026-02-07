'Возмутительно и скандально': Сийярто набросился на украинскую теннисистку, которая отказалась пожать руку венгерке

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично раскритиковал украинскую теннисистку Александру Олейникову из-за ее поведения после матча турнира WTA 250 в румынском Клуж-Напоке. Речь идет об отказе спортсменки пожать руку венгерке Анне Бондарь после завершения поединка.

Видео дня

На второй день после матча он опубликовал сообщение на своей странице в Facebook, где резко высказался в адрес украинской теннисистки. Министр также подчеркнул, что ни один нормальный человек, по его словам, не может считать спортсменов ответственными за решения политиков.

Сийярто назвал ситуацию возмутительной и скандальной и заявил, что смешивание спорта с геополитикой всегда приводит к проблемам и недостойным ситуациям.

В своем обращении Сийярто написал: "Если спорт злонамеренно смешивают с геополитикой, это всегда приводит к проблемам и недостойным ситуациям. Ни один нормальный человек в мире не может верить, что спортсмены несут ответственность за решения политиков".

Реакция министра

Отдельно глава венгерского МИД остановился на самой игре и поведении участниц турнира. Он заявил, что действия Александры Олейниковой во время матча с Анной Бондарь были, по его оценке, неприемлемыми.

В заметке Сийярто назвал поведение украинской теннисистки возмутительным и скандальным, а также упомянул о попытках, по его мнению, дискредитировать венгерскую спортсменку. Министр отдельно подчеркнул спортивные достижения Анны Бондарь, вспомнив ее выступления на международном уровне, позиции в мировом рейтинге и победы на турнирах WTA.

Он также выразил надежду, что Бондарь и в дальнейшем будет радовать венгерских болельщиков, в частности фанатов ее нового клуба Honvéd.

Что произошло на корте

Инцидент произошел после матча первого круга турнира WTA 250 в Клуж-Напоке. Александра Олейникова обыграла Анну Бондарь со счетом 6:4, 6:4 и после финального розыгрыша пожала руку судье, но не подошла к сопернице.

Отказ от рукопожатия был заранее объявленной позицией украинской спортсменки. Еще до матча Олейникова заявила, что не намерена пожимать руку Бондарь, которая в декабре 2022 года, во время полномасштабного вторжения России в Украину, участвовала в выставочном турнире "Трофей Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге. Соревнование проходило при поддержке структур, связанных с кремлевским режимом.

Также сообщалось, что Александра Олейникова не делала никаких совместных фотографий с Анной Бондарь после поединка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как украинская теннисистка Александра Олейникова эпическим образом выступила с заявлением о войне в нашей стране во время первого в сезоне турнира серии Большого шлема – Australian Open-2026. Уроженка Киева на пресс-конференцию после игры с действующей победительницей соревнований Мэдисон Киз пришла в майке с напоминанием об агрессии РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!