'Возможность заключить перемирие ближе, чем когда-либо': в Польше сделали заявление о саммите на Аляске

В Польше заявили, что возможность заключить перемирие в войне, которую развязала Россия против Украины, ближе, чем когда-либо. Вице-премьер и министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш убежден, что участие президента Украины Владимира Зеленского в предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина было бы лучшим решением для достижения мира.

Польша, по словам министра, готова предоставить логистическую и инфраструктурную поддержку союзникам в случае участия в возможной миротворческой миссии. Об этом сообщает польское издание PAP.

Позиция Польши

"Верю, что президента Зеленского пригласят. Появляется информация о возможности участия Зеленского во встрече Трампа и Путина. Это было бы лучшим решением, и я верю, что так и произойдет", – сказал он.

По словам Косиняка-Камыша, целью западного мира под руководством США является достижение справедливого и прочного мира в Украине. Он подчеркнул, что на прошлой неделе имел разговор с ближайшими советниками президента Трампа, которые подтвердили его решимость заключить мирное соглашение.

"Я хотел бы, чтобы это соглашение было заключено с участием президента Зеленского. Мы верим, что возможность по крайней мере заключить перемирие ближе, чем когда-либо. Ближайшие дни это подтвердят", – добавил он.

Польский чиновник отметил, что если бы договоренности удалось достичь 15 августа – в день годовщины победы Польши над большевистскими войсками в Варшавской битве 1920 года, – это стало бы "лучшим подарком" для региона.

Косиняк-Камыш также подтвердил, что Польша готова предоставить союзникам логистическую и инфраструктурную поддержку в случае участия в потенциальной миротворческой миссии в Украине.

Что предшествовало

Американский президент Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут провести встречу уже 15 августа. Местом для переговоров станет американский штат Аляска.

Ранее глава Белого дома намекнул на сценарий урегулирования войны, который будет выдвинут на встрече на Аляске. По его словам, он может предусматривать обмен территориями между Украиной и РФ.

Со своей стороны президент Зеленский провел разговор с премьером Великобритании Киром Стармером и лидером Франции Эммануэлем Макроном. В частности, была согласована общая позиция по окончанию войны, именно для встречи на Аляске. Президент Украины, комментируя информацию о требованиях РФ, подчеркнул, что ответы на все территориальные вопросы уже есть в украинской Конституции. Поэтому никто не собирается отдавать оккупантам украинские земли.

