"Слово будет за Путиным": Трамп ответил остается ли в силе его дедлайн для России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ответил, остается ли в силе его дедлайн для России, по мирному урегулированию. Он подчеркнул, что слово остается за главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в Белом доме. Он в очередной раз заявил, что очень разочарован российским диктатором.

Что сказал Трамп

Известно, что в пятницу, 8 августа, завершается объявленный Трампом 10-дневный срок, после которого он пригрозил ввести против РФ усиленные санкции. На вопрос о том, остается ли этот дедлайн в силе, Трамп ответил.

"Слово будет за ним (Владимиром Путиным. – Ред.). И мы посмотрим, что он скажет...Очень разочарован".

Что предшествовало

28 июля американский президент заявил, что "очень разочарован" Путиным и намерен уменьшить 50-дневный срок, который дал Москве для достижения соглашения о прекращении огня с Украиной. 29 июля он сказал, что у Путина есть "десять дней". По словам Трампа, если РФ не согласится остановить военные действия, Вашингтон введет ранее обещанные санкции.

Напомним, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф встретился с Путиным в Москве 6 августа. Подробных результатов их разговора озвучено не было, но стало очевидно, что диктатор намекнул на готовность встретиться с Трампом. При этом российская сторона назвала беседу "полезной и конструктивной".

Как писал OBOZ.UA, в Институте изучения войны отметили, что РФ воспользовалась визитом американского спецпосланника Стива Уиткоффа, чтобы изобразить себя "рациональным" участником двусторонних переговоров накануне объявленного крайнего срока для прекращения огня.

