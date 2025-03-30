ВОЗ решила сократить бюджет и штат – Reuters

Всемирная организация здравоохранения вынуждена сократить одновременно численность своего персонала и бюджет из-за проблем с финансированием. Также организация пересмотрит свои приоритеты – этот процесс уже идет.

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Об этом сказано во внутреннем документе, который цитирует агентство Reuters. Меморандум подписан главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреесусом.

Сокращение коснется всех уровней и регионов, в том числе высшего руководства в штаб-квартире в Женеве, где работает более четверти из 9 473 сотрудников ВОЗ.

"Объявление Соединенных Штатов в сочетании с недавними сокращениями официальной помощи развитию некоторыми странами из-за финансирования увеличения расходов на оборону значительно обострило нашу ситуацию. Несмотря на все усилия, мы сейчас находимся на том этапе, когда у нас нет другого выбора, кроме как сократить масштабы нашей работы и рабочей силы", – цитирует агентство меморандум ВОЗ.

Именно США были самым крупным спонсором организации, что обеспечивало около 18% финансирования.

Согласно документу, столкнувшись с дефицитом в размере почти 600 млн. долларов, уже в феврале организация сократила бюджет на 2026-2027 годы на 21% – с 5,3 до 4,9 миллиарда.

Как отмечается в меморандуме, до конца апреля будет решено, как расставить приоритеты в своей работе и ресурсах.

В Reuters также цитируют аналогичный документ, подписанный Тедросом Аданомом Гебреесусом еще 10 марта. В документе говорится, что ВОЗ уже начала определять "новые приоритеты" в деятельности и объявила об ограничении контрактов сотрудников одним годом.

Президент США Дональд Трамп еще в первый срок на посту объявил о разрыве отношений с ВОЗ. Во времена Джо Байдена США вернулись в организацию.

Как сообщал OBOZ.UA, сразу по возвращению в Белый дом в январе, Трамп вновь объявил, что США покинут организацию. Соответствующий документ был подписан уже в первый день Трампа в Белом доме.

Позже аналогичное решение приняла Аргентина.

Как эти факты повлияют на мировую систему обеспечения медицинского обслуживания и на украинское здравоохранение в частности, читайте в материале OBOZ.UA.

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