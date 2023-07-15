'Вопрос в том, где и как закончится война': Блинкен сказал, как гарантии для Украины ударят по Путину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что гарантии безопасности, которые Украина получила от G7 должны убедить российского диктатора Путина, что ему никогда не победить ни Украину, ни страны, которые ее поддерживают. Сейчас вопрос состоит в том, где и как окончится, начатая главой Кремля война.

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Об этом он сказал на брифинге в Джакарте (Индонезия) 14 июля, передает пресс-служба Госдепа. По словам чиновника, Путин все еще продолжает верить, что он непобедим, хотя сама Россия от этой войны получила большие потери.

Диктатора необходимо продолжать "разубеждать", что он не способен победить Украину и ее союзников. Гарантии для Киева – лучший способ сделать это.

"Россия в военном, экономическом отношении гораздо слабее, чем была. Ее положение в мире резко упало. Миллион россиян покинули страну. Так много было убито на поле боя в мясорубке, устроенной лично Путиным. Европа отошла от энергетической зависимости от России. Во многих отношениях это стало серьезным стратегическим поражением России. И опять же, это все – дело рук Путина", – сказал Блинкен.

Американский чиновник считает, что сейчас вопрос остается только в том, где и как закончится война. А решать должна только Украина, потому что речь идет будущем ее народа.

"Никто не хочет, чтобы война закончилась раньше, чем этого захочет сам украинский народ. Украинцы подвергаются ужасающему насилию каждый день, и мы решительно поддерживаем любую страну, которая может найти способ двигаться вперед к справедливому и прочному решению, которое соответствует Уставу ООН, территориальной целостности, независимости и суверенитету", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля лидеры стран G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе согласовали "Совместное право на поддержку Украины" (Joint Declaration of Support for Ukraine) с гарантиями безопасности для нашего государства.

Они предусматривают ряд двусторонних обязательств безопасности перед Киевом, целью которых является "построение Украины, которая может защитить свою территориальную целостность сейчас и в будущем".