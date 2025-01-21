'Вопрос не в скорости, а в справедливости': Зеленский озвучил желание завершить войну в 2025 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится завершить войну уже в этом году. Однако он подчеркнул, что скорость не может быть важнее справедливости и надежности победы.

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Об этом глава государства сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он подчеркнул, что прекращение войны возможно только при условии справедливого мира, который вернет Украине ее территории и обеспечит безопасность.

"Мы хотим завершить войну в этом году, но не просто быстро, а справедливо прежде всего, надежно для нас всех, для украинцев. Чтобы они вернулись домой, жили в безопасности и работали", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что американский лидер Дональд Трамп также стремится к скорейшему завершению войны. Он упомянул о своих разговорах с американским президентом, в ходе которых тот заверил в готовности сделать все возможное для достижения мира.

"Трамп мне сказал и потом публично об этом говорил… он будет делать все, чтобы закончить войну в этом году. Я ему сказал, что мы – ваш партнер. Эта война – у нас, мы знаем все болезненные места. Мы понимаем, как это для нас больно, мы теряли наших людей (это самая большая потеря для нас)", – добавил глава государства.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что главной сложностью в отношениях с президентом США Дональдом Трампом является пророссийская позиция из уст "лишних голосов". Однако украинский лидер подчеркнул, что у него с республиканцем хорошие отношения.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 21 января, президент Владимир Зеленский выступил со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своей речи глава государства призвал Европу самостоятельно позаботиться о своей безопасности, "чтобы мир не мог позволить себе игнорировать это".

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