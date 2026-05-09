'Вопрос – какой ценой': дипломат сказал, сколько еще времени продержится экономика РФ в войне с Украиной

В нынешнем состоянии военная машина и экономика России могут выдержать еще два-три года, и количество проблем там растет фактически в геометрической прогрессии. Тем временем Украине Европа выделила кредит 90 миллиардов, и уже объявлен первый транш, который пойдет на дальнобойное оружие и восстановление энергетики.

Об этом отметил в интервью OBOZ.UA дипломат Игорь Долгов, который возглавлял миссию Украины при НАТО, был заместителем министра иностранных дел Украины и заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции. Проанализировав ситуацию, в России решили, что другого выхода, кроме дальнейшей эскалации, у них нет.

Война на истощение не дает России тех результатов, на которые Путин, очевидно, рассчитывал. Окно возможностей для них постепенно закрывается, а количество проблем только растет, ударов по России тоже становится больше. В то же время Украине Европа выделила 90 миллиардов, причем объявлен первый транш, о котором открыто говорил Зеленский, объясняя, на что именно пойдут эти деньги.

"Есть два основных направления. Одно из них – дальнобойное оружие. Именно это сейчас больше всего поражает россиян в прямом военном смысле. Это разрушает их мощности, предприятия, нефтепереработку, военную инфраструктуру. Второе направление – восстановление энергетики. И на это также нужны большие ресурсы", – отметил Долгов.

По его словам, это означает изменение ситуации, и в в руководстве России поняли, что долго экономика России так не продержится.

"Это означает, что в российском руководстве, очевидно, пришли к выводу: в нынешнем состоянии военная машина и экономика России могут выдержать еще два-три года, а возможно и больше. Но вопрос – какой ценой. Что будет с экономикой, мы увидим уже в этом году. А до чего будет доведено население – станет понятно позже", – сказал Долгов.

Он добавил, что это также зависит от того, будет ли новая мобилизация.

Угрозы со стороны России и заявления о "перемирии" как элементы эскалации

После определенных внутренних оценок и анализа ситуации, отметил дипломат, в России, очевидно, решили, что единственный выход – дальнейшая эскалация. И их угрозы, заявления о "перемирии", разговоры об "ударах мести", призывы к иностранным дипломатам и посольствам покидать Киев из-за якобы возможных ударов 9 мая в ответ на "провокации" – это все также элементы эскалации.

"Сейчас еще и Медведев опять размахивает своими ядерными угрозами. Это тоже показательно. Более того, уже сегодня Лавров делает еще более интересные заявления: мол, это не Украина, а "западные нацисты" руками Украины хотят сорвать празднование Дня победы в России. Эти абсурдные заявления они делают прежде всего для самих себя", – сказал Долгов.

Однако давно понятно, что им не нужны формальные поводы, а причина для них всегда одна – так решил Путин.

