'Вокруг России уже объединились Китай, Северная Корея и Иран': Залужный указал на главные вызовы и залог победы Украины в войне

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что именно от взаимодействия цивилизованных стран зависит победа Украины в войне. Он отметил, что пока демократические страны затрудняются ответить на агрессию России, вокруг этого государства уже объединились Китай, Северная Корея и Иран.

Видео дня

Это, по мнению Залужного, является серьезной угрозой глобальной безопасности, и Украина, вместе со всем демократическим миром, должна объединить свои усилия для борьбы с этим вызовом. Об этом он написал в своей колонке для украинских СМИ.

Бывший главнокомандующий ВСУ напомнил, что ровно 80 лет назад были освобождены узники одного из самых больших нацистских лагерей смерти – Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Это был лагерь, созданный авторитарным режимом людоедного диктатора, который стремился править миром, но в конце концов потерпел поражение. Однако история показывает, что диктаторы обладают свойством возрождаться, а человечеству нельзя позволять себе расслабление.

Отмечая параллели между Путиным и Гитлером, Залужный отметил, что диктаторы по-прежнему используют образы внешних врагов для укрепления собственной власти. Так, как Гитлер готовил Германию к войне, так и Путин после агрессии в Грузии в 2008 году активно развивал систему, позволившую ему начать войну с Украиной в 2022 году. Подчеркивая важность мобилизации ресурсов для ведения войны, Залужный отмечает, что диктаторские режимы могут быстро мобилизовать человеческие ресурсы, но их слабость состоит в том, что из-за абсолютной власти не могут избегать роковых ошибок.

"После прихода к власти, по словам Арендта, тоталитарные движения сталкиваются с серьезной дилеммой выполнения своих обещаний. Они решают эту проблему, вступая в постоянную борьбу с внешними и внутренними врагами, реальными или мнимыми, чтобы иметь возможность сказать, что в каком-то смысле они еще не вступили в силу, необходимую для выполнения своих обещаний. То есть, тоталитарные правительства должны постоянно бороться со своими врагами, чтобы выжить. То есть и Гитлер, и Путин использовали создание образа внешней и внутренней угрозы для внутреннего пользования и удержания собственной безграничной власти", – пояснил Залужный.

Он напомнил, что на январь 2025 года война в Украине длится уже почти одиннадцать лет. Ее фаза полномасштабной агрессии уже достигла отметки два года и одиннадцать месяцев. По масштабам потерь, привлеченных ресурсов и продолжительности, она, конечно, все еще остается не самой смертоносной среди известных человечеству войн. Однако точно занимает место жесточайшего акта насилия 21-го века.

"Очевидно, что война начата параноидальным, душевнобольным фюрером, имеет все шансы занять свое место на пьедестале самых страшных событий человеческой истории. Будет ли это именно так, зависит от того, какой путь изберет Украина и все цивилизованное общество. Выберет именно сейчас, на полях сражений российско-украинской войны", – отметил военный.

Он подчеркнул, что ключом к предстоящей победе является не просто выносливость, а решительный и своевременный ответ на новые технологические вызовы, изменяющие глобальную безопасность. Украинцы воюют не только за свою страну, но и мир в мире, и именно от их победы зависит дальнейшее развитие глобальных отношений.

"Пока Запад продолжал бояться "красных линий" Путина и читал молитву о необходимости избегания эскалации, вокруг России уже объединились Китай, Северная Корея и Иран. Промедление демократических стран с предоставлением Украине необходимого количества оружия привело к тому, что ситуация на поле боя изменилась – мы вошли в состояние затяжной войны, выход из которой еще впереди", – указал Залужный.

Он также подчеркивает важность демократических стран продолжать поддерживать Украину на поле боя, ведь затягивание с предоставлением необходимых ресурсов только укрепляет позиции России и ее союзников.

"В войне с этим диктатором нам нужно не просто выжить, но и осознать новую стратегию, цель которой не только контроль ситуации на поле боя, но и формирование системы жизнестойкости страны и перехода к новым технологическим решениям. Эта война уже другая. Поэтому не просто выдержка, а решительный и своевременный ответ на новые вызовы станут залогом нашей Победы. Слава Украине!" – резюмировал бывший главком.

Напомним, 27 января мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста – одного из самых ужасных преступлений против человечества. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Холокост был попыткой стереть целый народ – не только лишить его жизни, но и уничтожить самую память о нем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!