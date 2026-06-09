'Вокруг Путина разные люди': Зеленский высказался о цели ударов по России и настроениях в Кремле

"Дальнобойные санкции" украинской стороны по территории России и ВОТ нашего государства в разгаре. В первую очередь такие удары направлены на то, чтобы уничтожить логистику врага и напомнить россиянам, что война и ее последствия могут быть ощутимыми не только для украинских граждан.

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В то же время настроения в Кремле различаются: половина хочет воевать дальше, а другие считают, что боевые действия стоит заканчивать. Об этом в интервью The Guardian заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о дальнобойных ударах

Зеленский осторожно комментирует планы относительно дальнейших военных операций. Он отмечает, что сейчас украинские силы сосредоточены на поражении логистической инфраструктуры Крыма, а также на удары по военным и энергетическим объектам на временно оккупированных территориях юга Украины.

"Все дело в критически важной инфраструктуре. Это помогает им милитаризировать Крым. Мы работаем над этим", – добавляет он.

По словам главы государства, долгое время значительная часть россиян пыталась не замечать войну, которая продолжается по другую сторону украинской границы, поэтому целью ударов на большое расстояние является стремление донести до населения России ощущение реальности войны и ее последствий.

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"Победа в этой войне – это когда российское общество осознает, что война ужасна, что война – это трагедия не для кого-то, а для них самих. И я думаю, что именно в этом и есть импульс", – считает президент.

Настроения в Кремле разнятся

Зеленский также прокомментировал недавнюю встречу с российским олигархом Романом Абрамовичем, который тайно посещал Киев в мае. По его словам, он четко дал понять, что Украина не откажется от Донбасса, как этого требует Москва. В то же время окружение российского диктатора Владимира Путина разделилось на два лагеря.

"Я думаю, что вокруг Путина разные люди. Половина их хочет продолжить эту войну. Половина хочет остановить ее. И я думаю, что люди из бизнеса понимают, что экономика в России находится в ужасном состоянии. Она очень близка к краху", – пояснил он.

Напомним, в ночь на 7 июня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Под атакой оказался Керченский полуостров, в частности населенный пункт Еди-Кую. Поражена Семиколодезянская нефтебаза, которую используют российские оккупационные войска, там вспыхнул пожар.

В регионах России, в частности в Краснодарском крае, продолжают гореть нефтебазы противника. Удары по объектам топливно-энергетического комплекса РФ не прекращаются.

Как сообщал OBOZ.UA, российское командование продолжает искать способы защитить свою логистику на сухопутном коридоре во временно оккупированный Крым. Теперь для доставки топлива по трассе Р-280 россияне намерены использовать гражданские легковушки и грузовики.

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