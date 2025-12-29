Поскольку Буданов окно для мирных переговоров видит в феврале 2026 года, отмечу, что это замечательно совпадает с "первым вторником февраля", о котором я недавно писал.

Именно в этот день, а в 2026 году это 3 февраля, согласно статье 83 КУ (это не из Кин-дза-дза, как кто-то мог подумать, это Конституция Украины, которую нужно уважать) можно провести второй – то есть последний – этап конституционных изменений, если до этого поторопиться с этапом первым, дабы не зависеть от непрогнозируемых результатов непрогнозируемого всенародного референдума

(в котором все будет зависеть от тех, кто воевать не хочет точно, а вот насчет приемлемых результатов войны еще, переменчивый, видите ли, не определился)!

Если же крайне опасную и максимально безответственную аферу со "всенародным волеизъявлением" все же проводить, – то напомню, что, ваяя III раздел КУ, отцы-основатели касательно референдума на всякий случай мудро не продублировали норму статьи 71 с ее именно тайным голосованием.

С учётом этого теоретически вход для голосующих негативно ("Нет, не одобряю") со взбросом в соответствующую урну мирного плана может быть и соответственно отдельным – с соответствующим выходом именно к соответствующему бусику.

То есть можно было бы идеально воплотить идею соединения голосования с исполнением, устроив таким образом такую непосредственно прямую народную демократию, которой позавидовал бы даже добрый и ласковый дедушка Каддафи.

Заодно напомню связанный с возможным референдумом собственный "поток сознания" насчет единственного источника власти в стране Украине (естественно, на языке оригинала вышеупомянутого потока):

"Є в нас один такий, хто завжди правий. Бо не може помилятися. От він і не помиляється.

Навіть коли обирає до Ради того, кого не знає й про кого вперше чує, саме за те, що його не знає й вперше про нього чує.

Навіть коли у скрутний час готовий ставати на захист десь рік, а потім вже не готовий, бо втомився, але що хотів, те й хоче надалі, просто від інших, однак вельми вибагливо й дуже-дуже принципово.

Він завжди справедливо нічим не задоволений, причому саме завжди й саме нічим, і твердо знає, що жодного стосунку до цієї ганебної ганьби не знає, адже вона ганебна, а він справедливий.

А ще він мудрий. За визначенням: він іншим бути й не може.

Саме йому, мудрому, справедливому, критичному, принциповому, вибагливому й втомленому, хто ніколи не помиляється й завжди правий, – і хочуть сказати:

ОТ, ЛЮБИЙ-РОЗУМНИЙ, І РОЗГРІБАЙ-НО, ШАНОВНИЙ!!!"

Однако же справится ли? Хотя ответственность, конечно, будет переложена безукоризненно…