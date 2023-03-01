Война в Украине – одна из главных тем: чего ждать от стартующего в Индии саммита G20

1 марта в столице Индии Дели открывается двухдневный саммит министров иностранных дел государств "Большой двадцатки" (G20). Ключевой темой станет война в Украине, ее характер и перспективы для завершения горячей фазы.

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В саммите примут участие государственный секретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Цинь Ган. Как указывают корреспонденты агентства Reuters, присутствие последних двух делает невозможным совместное заявление участников, которое традиционно закрывает саммиты "Большой двадцатки".

Отмечается, что Соединенные Штаты и их союзники по "Большой семерке" настаивают на том, чтобы в коммюнике содержалось прямое осуждение России за вторжение Украину. Российская и китайская делегации категорически против такой постановки.

Что касается официальной позиции принимающей Индии, то она не хочет принимать участия в согласовании увеличения санкций против РФ. Один из чиновников утверждает, что и действующие экономические ограничения для Москвы довольно негативно сказались на всем мире.

Прес-ссекретари индийского правительства, министерства финансов и иностранных дел пока не ответили на запросы о комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе президент Зеленский и министр финансов США Джанет Йелленпровели встречу в Киеве. По итогам своего визита Йеллен заявила, что США до сентября 2023 года выделят Украине более 10 млрд долларов бюджетной поддержки.

Еще раньше конгрессмены США обратились к Белому дому с призывом обеспечить Украину более совершенными системами вооружений на фоне противостояния Российской Федерации. Конгресс готов со своей стороны делать все, чтобы этот процесс был запущен.

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