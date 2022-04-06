Война в Украине может затянуться на годы и распространиться на другие страны, – генерал армии США

Открытая война России против Украины, начатая 42 дня назад, будет продолжаться "как минимум несколько лет". Затягиванию боевых действия способствует не только агрессия Кремля относительно Киева, а и непрекращающиеся требования россиян к США и НАТО о сокращении войск, вооружений в европейских странах вдоль границ РФ.

Поэтому конфликт якобы может выйти за пределы украинского государства. Такое убеждение высказал генерал армии, глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, передает The Guardian.

"Я действительно думаю, что это очень затяжной конфликт, который измеряется годами. Не знаю насчет десятилетий, но по крайней мере годы точно", – заявил он.

По его мнению, не только Украина, но и США вместе с Североатлантическим альянсом и всеми союзниками и партнера, которые поддерживают украинцев, "будут вовлечены в это в течение достаточно долгого времени".

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Ранее глава американского Минобороны Ллойд Остин подчеркнул, что общие требования РФ неприемлемы для НАТО. Поэтому США ищут способы предоставить дополнительную помощь и обучение странам, в том числе не входящим в Альянс союзникам, таким как Грузия и Финляндия.

Члены американского Конгресса настаивали на том, что и Милли, и Остин могли остановить вторжение России в Украину, но не сделали этого. Также они упрекнули секционную политику против Кремля, которая не сработали в качестве сдерживающего фактора.

В ответ оба заявили, что единственным возможным способом сдерживания России могло быть размещение американских войск на территории Украины. Но, по их словам, этот вариант был отвергнут, поскольку он "мог привести к более масштабной войне США с РФ".

Марк Милли также добавил, мол, не уверен, что российского лидера Владимира Путина можно сдержать, поскольку вторжение в Украину было долгосрочной целью Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным американской разведки, РФ смещает акцент и готовится к затяжной войне. Агрессор планирует и дальше проводить захватнические боевые действия, имеющие долгосрочные перспективы.

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